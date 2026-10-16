Apple chystá nečekaný krok. Nové OLED MacBooky Pro zůstanou u M5, na výkonnější M7 si počkáme až do konce roku 2027

Apple se už za necelé dva týdny chystá představit jedny z nejzajímavějších MacBooků Pro za poslední roky. Novinky totiž mají vůbec poprvé nabídnout OLED displeje s dotykovým ovládáním, přepracovanou konstrukci či Dynamic Island známý z iPhonů. Jenže zatímco po stránce designu půjde o pořádnou revoluci, výkonem mají nové stroje zůstat na úrovni současné generace. A podle nejnovějších informací reportéra Marka Gurmana z Bloombergu se na tom nic nezmění až do konce příštího roku. Apple totiž údajně chystá poměrně neobvyklý krok, kvůli kterému se některých očekávaných procesorů vůbec nedočkáme.
Podle Gurmana má Apple vývoj čipů řady M6 v podstatě dokončený a s jejich dalším rozšiřováním už nepočítá. Zatímco základní procesor M6 se již objevil v Macu mini a brzy má zamířit také do nového iMacu či základního 14″ MacBooku Pro, výkonnější varianty M6 Pro, M6 Max a M6 Ultra údajně vůbec nevzniknou. Apple se totiž rozhodl přeskočit rovnou na generaci M7, do jejíž přípravy nyní soustředí své kapacity, což je poměrně překvapivé rozhodnutí, jelikož jsme byli v posledních letech zvyklí na to, že Apple jednotlivé generace svých procesorů postupně rozšiřoval napříč celým portfoliem Maců. Tentokrát však zřejmě udělá výjimku.
Pro zájemce o nové MacBooky Pro to znamená především jednu věc. Připravované modely s dotykovými OLED displeji mají využívat současné čipy M5 Pro a M5 Max, které Apple představil letos v březnu. Pokud tedy vlastníte některý z aktuálních výkonnějších MacBooků Pro, samotný přechod na novinku vám podle všeho žádný výrazný nárůst procesorového výkonu nepřinese. Hlavními lákadly budou především displej, nové možnosti ovládání a konstrukční změny.
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Zajímavější situace má nastat až v příštím roce. Podle Gurmana totiž Apple plánuje uvést základní MacBook Pro s čipem M7 již během roku 2027, zatímco výkonnější varianty M7 Pro a M7 Max mají do dotykových OLED MacBooků Pro dorazit až na jeho konci. Pokud se tedy spekulace potvrdí, první generace těchto přepracovaných notebooků vydrží s procesory M5 Pro a M5 Max zhruba rok.
Důvodem, proč chce Apple M6 Pro a Maax přeskočit, je být především snaha soustředit se na vývoj nových technologií určených pro umělou inteligenci. Čipy M7 totiž mají nabídnout pokročilejší možnosti akcelerace AI úloh, vylepšený grafický výkon či vyšší propustnost operační paměti. Právě tyto oblasti budou pro budoucí Macy stále důležitější. Změny se navíc dotknou také Macu Studio. Výkonný čip M7 Ultra má totiž podle aktuálních plánů dorazit až v první polovině roku 2028, což znamená, že se příští rok pravděpodobně žádné zásadní aktualizace tohoto počítače nedočkáme.
Osobně mi přitom přijde zajímavé především to, jak Apple letos rozdělí jednotlivé generace MacBooků Pro. Zatímco základní model má dostat novější procesor M6, dražší varianty s OLED displeji zůstanou u M5 Pro a M5 Max. Pro zákazníky tak může být orientace v nabídce o něco složitější než doposud. Na druhou stranu je potřeba připomenout, že výkonnější čipy M5 mají stále podstatně větší výkon než základní M6, takže samotné číslo generace rozhodně nebude tím nejdůležitějším.