Brzké odhalení nového MacBooku Pro M5 potvrzeno dalším zdrojem

Mac
Jiří Filip
Zdá se, že letošní podzim bude pro fanoušky Applu skutečně zajímavý. Brzké představení nového základního MacBooku Pro totiž potvrzuje čím dál tím víc zdrojů včetně portálu AppleInsider. I jeho zdroje navíc tvrdí, že modely s výkonnějšími čipy M5 Pro a M5 Max si nechá Apple až na začátek roku 2026.

Zdroje blízké vývoji macOS údajně zachytily testovací sestavu systému macOS 26.0.2 běžící právě na dosud neuvedeném MacBooku Pro s čipem M5. Ten by měl být nástupcem současného 14“ modelu, který Apple naposledy aktualizoval v říjnu loňského roku s čipy M4, M4 Pro a M4 Max. Základní model má podle všeho vyjít s čerstvou verzí systému macOS 26.0.2, zatímco výkonnější konfigurace s čipy M5 Pro a M5 Max by měly dorazit až o pár měsíců později s verzí macOS 26.3.

Apple tak zřejmě opět sází na strategii, kterou už několikrát v minulosti použil. Vzpomeňme na podzim roku 2020, kdy uvedl 13“ MacBook Pro s čipem M1, zatímco větší 14 „a 16“ modely s čipy M1 Pro a M1 Max dorazily až o rok později. Stejný scénář se zopakoval i u generace M2, kdy nejprve dorazil základní MacBook Pro v červnu 2022 a výkonnější modely se objevily až v lednu následujícího roku. Tato oddělená premiéra tak dává smysl i tentokrát, a navíc vysvětluje, proč se dosavadní úniky nemohly shodnout na datu uvedení. Jedním totiž mluvili o konci roku 2025, jiní o začátku 2026. Nakonec může mít pravdu každý, protože Apple evidentně zvolil obojí.

Do teorie o rozděleném představení základního MacBooku Pro a high-endových strojů s M5 Pro a M5 Max zapadá i nedávný únik dokumentů americké FCC, které už před časem odhalily existenci pouze jediného nového modelu MacBooku Pro, což naznačuje, že právě on by mohl být oním „základním“ modelem s M5 čipem. Ostatní konfigurace si tedy ještě budou muset počkat.

Co se týče samotného čipu M5, první výsledky z testů iPadu Pro s tímto procesorem naznačují, že půjde o solidní posun kupředu. Nový čip by měl nabídnout až o 12 % vyšší vícejádrový výkon CPU a zhruba o 36 % vyšší grafický výkon oproti M4. Apple u něj přitom zůstává u devíti jader a čip je vyráběn pokročilým 3nm procesem třetí generace od TSMC, což zaručuje nejen vyšší výkon, ale i lepší energetickou efektivitu. Kdy přesně Apple nový MacBook Pro s M5 oznámí, zatím není jasné. Pravděpodobně se tak však stane v horizontu následujících hodin, maximálně pak dnů. Doufejme tedy, že bude stroj stát za to a přesvědčí nás o tom, že i základní MacBook Pro má díky M5 smysl. 

