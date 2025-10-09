Macy čeká velký přechod na M5! Kdy který model dorazí?

Apple se chystá představit novou generaci svých čipů M5, která odstartuje další velkou vlnu modernizace Maců. První zařízení s tímto čipem by se mohla objevit ještě před koncem roku 2025, většina modelů ale přejde na M5 až během roku 2026. Pojďme se proto společně podívat na harmonogram představení jednotlivých modelů sestavený na základě dosavadních úniků informací a spekulací.
MacBook Pro jako první na řadě
Podle uniklého záznamu z FCC bude právě MacBook Pro prvním Macem s čipem M5. Zásoby současného 14palcového modelu s M4 už mizí, což obvykle signalizuje příchod nové verze. Očekává se, že základní modely dostanou M5 ještě letos, zatímco M5 Pro a M5 Max dorazí začátkem roku 2026.
MacBook Air a iMac v první polovině 2026
Nové 13palcové a 15palcové modely MacBook Air s M5 se mají objevit kolem března nebo dubna 2026. Stejný čip by mohl dostat také iMac, jehož současná verze s M4 pochází z října 2024. Některé konfigurace iMacu mají nyní zpožděné dodávky, což může naznačovat přípravu aktualizace.
Mac mini a Mac Studio
Mac mini by se mohl dočkat upgradu na M5 v první polovině 2026. V kódu systému se už dříve objevil jeho identifikátor. Naopak Mac Studio zůstane u čipů M4 Max a M3 Ultra minimálně do konce roku 2026, kdy by se mohl objevit M5 Ultra.
Mac Pro čeká na Ultra generaci
Stolní Mac Pro stále používá M2 Ultra z roku 2023, a proto je jasným kandidátem na upgrade. Apple údajně přeskočí verzi M4 Ultra a rovnou nasadí M5 Ultra – ten se ale pravděpodobně objeví až v polovině nebo koncem roku 2026.
Další zařízení s M5 už letos
Kromě Maců by měl Apple čip M5 nasadit i do nového iPadu Pro a aktualizovaného Vision Pro. Tyto produkty by mohly být oznámeny na podzimní akci nebo prostřednictvím tiskové zprávy. Do konce roku se navíc očekává také nový HomePod mini, AirTag 2 a Apple TV. Celkově to tedy vypadá, že rok 2026 bude pro Mac klíčovým, jelikož přinese kompletní přechod celé řady na výkonnější a efektivnější čipy M5.