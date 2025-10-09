Zavřít reklamu

Macy čeká velký přechod na M5! Kdy který model dorazí?

Mac
Martin Hradecký
0

Apple se chystá představit novou generaci svých čipů M5, která odstartuje další velkou vlnu modernizace Maců. První zařízení s tímto čipem by se mohla objevit ještě před koncem roku 2025, většina modelů ale přejde na M5 až během roku 2026. Pojďme se proto společně podívat na harmonogram představení jednotlivých modelů sestavený na základě dosavadních úniků informací a spekulací.

Mohlo by vás zajímat

MacBook Pro jako první na řadě

Podle uniklého záznamu z FCC bude právě MacBook Pro prvním Macem s čipem M5. Zásoby současného 14palcového modelu s M4 už mizí, což obvykle signalizuje příchod nové verze. Očekává se, že základní modely dostanou M5 ještě letos, zatímco M5 Pro a M5 Max dorazí začátkem roku 2026.

macbook pro m4 pro LsA 11 macbook pro m4 pro LsA 11
macbook pro m4 pro LsA 12 macbook pro m4 pro LsA 12
macbook pro m4 pro LsA 13 macbook pro m4 pro LsA 13
macbook pro m4 pro LsA 14 macbook pro m4 pro LsA 14
macbook pro m4 pro LsA 15 macbook pro m4 pro LsA 15
macbook pro m4 pro LsA 17 macbook pro m4 pro LsA 17
macbook pro m4 pro LsA 18 macbook pro m4 pro LsA 18
macbook pro m4 pro LsA 19 macbook pro m4 pro LsA 19
macbook pro m4 pro LsA 20 macbook pro m4 pro LsA 20
macbook pro m4 pro LsA 21 macbook pro m4 pro LsA 21
macbook pro m4 pro LsA 22 macbook pro m4 pro LsA 22
macbook pro m4 pro LsA 23 macbook pro m4 pro LsA 23
macbook pro m4 pro LsA 24 macbook pro m4 pro LsA 24
macbook pro m4 pro LsA 25 macbook pro m4 pro LsA 25
macbook pro m4 pro LsA 26 macbook pro m4 pro LsA 26
macbook pro m4 pro LsA 27 macbook pro m4 pro LsA 27
macbook pro m4 pro LsA 28 macbook pro m4 pro LsA 28
macbook pro m4 pro LsA 29 macbook pro m4 pro LsA 29
macbook pro m4 pro LsA 30 macbook pro m4 pro LsA 30
macbook pro m4 pro LsA 31 macbook pro m4 pro LsA 31
macbook pro m4 pro LsA 32 macbook pro m4 pro LsA 32
macbook pro m4 pro LsA 33 macbook pro m4 pro LsA 33
macbook pro m4 pro LsA 34 macbook pro m4 pro LsA 34
macbook pro m4 pro LsA 35 macbook pro m4 pro LsA 35
macbook pro m4 pro LsA 36 macbook pro m4 pro LsA 36
macbook pro m4 pro LsA 37 macbook pro m4 pro LsA 37
macbook pro m4 pro LsA 38 macbook pro m4 pro LsA 38
Vstoupit do galerie

MacBook Air a iMac v první polovině 2026

Nové 13palcové a 15palcové modely MacBook Air s M5 se mají objevit kolem března nebo dubna 2026. Stejný čip by mohl dostat také iMac, jehož současná verze s M4 pochází z října 2024. Některé konfigurace iMacu mají nyní zpožděné dodávky, což může naznačovat přípravu aktualizace.

MacBook Air M4 LsA 17 MacBook Air M4 LsA 17
MacBook Air M4 LsA 18 MacBook Air M4 LsA 18
MacBook Air M4 LsA 19 MacBook Air M4 LsA 19
MacBook Air M4 LsA 20 MacBook Air M4 LsA 20
MacBook Air M4 LsA 21 MacBook Air M4 LsA 21
MacBook Air M4 LsA 22 MacBook Air M4 LsA 22
MacBook Air M4 LsA 23 MacBook Air M4 LsA 23
MacBook Air M4 LsA 24 MacBook Air M4 LsA 24
MacBook Air M4 LsA 25 MacBook Air M4 LsA 25
MacBook Air M4 LsA 26 MacBook Air M4 LsA 26
MacBook Air M4 LsA 27 MacBook Air M4 LsA 27
MacBook Air M4 LsA 28 MacBook Air M4 LsA 28
MacBook Air M4 LsA 29 MacBook Air M4 LsA 29
MacBook Air M4 LsA 30 MacBook Air M4 LsA 30
MacBook Air M4 LsA 32 MacBook Air M4 LsA 32
MacBook Air M4 LsA 31 MacBook Air M4 LsA 31
MacBook Air M4 LsA 33 MacBook Air M4 LsA 33
MacBook Air M4 LsA 34 MacBook Air M4 LsA 34
MacBook Air M4 LsA 35 MacBook Air M4 LsA 35
MacBook Air M4 LsA 36 MacBook Air M4 LsA 36
MacBook Air M4 LsA 37 MacBook Air M4 LsA 37
MacBook Air M4 LsA 38 MacBook Air M4 LsA 38
Vstoupit do galerie

Mac mini a Mac Studio

Mac mini by se mohl dočkat upgradu na M5 v první polovině 2026. V kódu systému se už dříve objevil jeho identifikátor. Naopak Mac Studio zůstane u čipů M4 Max a M3 Ultra minimálně do konce roku 2026, kdy by se mohl objevit M5 Ultra.

Mac Mini M4 a Studio Display LsA 14 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 14
Mac Mini M4 a Studio Display LsA 15 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 15
Mac Mini M4 a Studio Display LsA 16 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 16
Mac Mini M4 a Studio Display LsA 17 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 17
Mac Mini M4 a Studio Display LsA 18 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 18
Mac Mini M4 a Studio Display LsA 19 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 19
Mac Mini M4 a Studio Display LsA 20 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 20
Mac Mini M4 a Studio Display LsA 21 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 21
Mac Mini M4 a Studio Display LsA 22 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 22
Mac Mini M4 a Studio Display LsA 23 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 23
Mac Mini M4 a Studio Display LsA 24 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 24
Mac Mini M4 a Studio Display LsA 25 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 25
Mac Mini M4 a Studio Display LsA 26 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 26
Mac Mini M4 a Studio Display LsA 27 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 27
Mac Mini M4 a Studio Display LsA 28 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 28
Vstoupit do galerie

Mac Pro čeká na Ultra generaci

Stolní Mac Pro stále používá M2 Ultra z roku 2023, a proto je jasným kandidátem na upgrade. Apple údajně přeskočí verzi M4 Ultra a rovnou nasadí M5 Ultra – ten se ale pravděpodobně objeví až v polovině nebo koncem roku 2026.

Mac Pro 6 Mac Pro 6
MAc Pro 5 MAc Pro 5
Mac Pro Mac Pro
MAc Pro 2 MAc Pro 2
MAc Pro 3 MAc Pro 3
Vstoupit do galerie

Další zařízení s M5 už letos

Kromě Maců by měl Apple čip M5 nasadit i do nového iPadu Pro a aktualizovaného Vision Pro. Tyto produkty by mohly být oznámeny na podzimní akci nebo prostřednictvím tiskové zprávy. Do konce roku se navíc očekává také nový HomePod mini, AirTag 2 a Apple TV. Celkově to tedy vypadá, že rok 2026 bude pro Mac klíčovým, jelikož přinese kompletní přechod celé řady na výkonnější a efektivnější čipy M5.

Apple vision pro Apple vision pro
vision celenka vision celenka
vision pro popruh vision pro popruh
apple vision pro sluchatka apple vision pro sluchatka
vision pro vision_pro
Apple vision pro Apple_vision_pro
Vstoupit do galerie
Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.