Nejen iPad Pro a Vision Pro! Apple zřejmě brzy představí i nový MacBook Pro

Zdá se, že nejen představený nových iPadů Pro M5 a Vision Pro M5 je za dveřmi. Apple totiž podle nejnovějších informací reportéra Marka Gurmana z Bloombergu nejspíš chystá i představení MacBooku Pro s čipem M5. S tím se sice ještě donedávna počítalo až na začátek příštího roku, nicméně náznaky přicházejí přímo z oficiálního Apple Online Storu vzbuzují podezření, že se tak nakonec stane dřív. Konkrétně dodací lhůty u některých konfigurací 14“ MacBooku Pro s čipem M4 se začaly neobvykle protahovat až do konce října, což obvykle bývá předzvěstí blížící se aktualizace produktové řady.
Zatímco modely s výkonnějšími čipy M4 Pro a M4 Max zůstávají běžně dostupné s doručením kolem 15. až 20. října, právě základní varianta s M4 je momentálně na objednávku výrazně pomalejší a bez možnosti expresního doručení. To podle Gurmana naznačuje, že Apple může chystat tichý přechod na M5 čip a to přinejmenším u jednoho modelu, zatímco výkonnější konfigurace s M5 Pro a M5 Max by se mohly objevit až v roce 2026.
Zajímavé vodítko přinesl i nedávný únik z americké FCC, kde se nedávno objevil dokument k dosud neuvedenému MacBooku Pro. V něm se však objevil pouze jeden modelový kód, což je u Applu poměrně neobvyklé, protože běžně registruje hned několik variant podle velikosti displeje a použitého čipu. S ohledem na delší dodací doby základního MacBooku Pro ale dávají najednou tyto kroky logiku.
Fotogalerie
Ani Gurman si není jistý
Poměrně zajímavé (a do jisté míry úsměvné) je, že Gurman v minulosti hned několikrát měnil své předpovědi, kdy od původního plánu uvést M5 MacBooky ještě letos přešel přes odklad na začátek roku 2026 až po aktuální tvrzení, že novinka dorazí už v průběhu letošního podzimu. Stejným směrem nicméně míří i odhady analytika Ming-Chi Kua, který též očekává uvedení výkonnějších M5 Pro a M5 Max až příští rok, ale základní M5 by podle něj mohl dorazit už letos.
Pokud by se Apple skutečně rozhodl uvést 14“ M5 MacBook Pro už v říjnu, šlo by o zajímavé načasování. Firma má totiž v přípravě také M5 iPad Pro a Vision Pro druhé generace, a spekuluje se i o menších aktualizacích Apple TV či HomePodu mini. To by znamenalo až pět nových zařízení v rámci letošního podzimu, i když žádné z nich by podle dostupných informací nemělo nabídnout zásadní designové změny.
Otázkou zůstává, jak Apple nové čipy M5 představí. Dosud totiž všechny hlavní generace M1 až M4 měly svou premiéru na velkých eventech, zatímco menší „spec bump“ verze (např. M2 Pro a M2 Max) Apple často uváděl pouze tiskovou zprávou. Není proto vyloučeno, že se letos dočkáme buď krátkého říjnového online eventu ve stylu „Scary Fast“ z roku 2023, nebo že Apple poprvé v historii oznámí nový hlavní čip jen tichou formou přes web. Ať už to ale bude jakkoli, jisté je jedno – Apple má karty dobře rozdané. Čip M5 by měl být nejen rychlejší, ale i efektivnější než jeho předchůdce, a pokud se jeho uvedení skutečně odehraje už během října, čeká nás další zajímavý podzim v Mac světě.