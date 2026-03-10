Nové MacBooky Pro M5 Pro a M5 Max bodují v prvních recenzích svým nekompromisním výkonem

Apple začne už ve středu prodávat nové MacBooky Pro s čipy M5 Pro a M5 Max a první recenze na sebe nenechaly dlouho čekat. Apple totiž jako již tradičně zapůjčil ještě před startem prodejů novinku vybraným zahraničním novinářům, kteří ji tak mohli s předstihem „proklepnout“. A jak už bývá u podobných aktualizací zvykem, změn na první pohled není mnoho, ale stojí za to. V hlavní roli je tu dle očekávání zásadní výkonnostní skok kupředu.
Podle redaktora Jasona Snella ze Six Colors je základní CPU jádro generace M5 zhruba o 15 % rychlejší než u M4. V praxi to pak znamená, že konfigurace s 15 nebo 18 jádry dokážou výrazně překonat i loňské špičkové modely. Snell ve své recenzi uvádí například to, že jeho testovací MacBook Pro s čipem M5 byl zhruba o 23 % rychlejší než jeho vlastní notebook s M4 Max, což je při srovnání mezi generacemi poměrně výrazný skok. Výkon grafiky pak tradičně závisí hlavně na tom, jakou variantu čipu zvolíte. Modely s označením Max totiž mají výrazně více GPU jader a jsou tak určené především pro náročné grafické nebo video workflow.
Zajímavé je ale i srovnání mezi jednotlivými generacemi. Snell například upozorňuje, že jeho loňský M4 Max s 32 GPU jádry měl v testu Metal jen asi o 14 % lepší skóre než M5 Pro s 20 GPU jádry, což podle něj dobře ukazuje, jak výrazně Apple posunul výkon samotné architektury. Protože to, co byla dřív devíza jen Max čipů, nyní (takřka) zvládaní i nižší Pro modely.
Zajímavé výsledky přinesly i testy serveru Tom’s Hardware, který nové MacBooky porovnal s výkonnými Windows notebooky. V benchmarku Geekbench 6 dosáhl čip M5 Max v testu jednoho jádra skóre 4338 bodů, čímž nepřekvapivě překonal všechny konkurenční stroje. V testu více jader pak MacBook Pro dosáhl 29 430 bodů, zatímco druhý nejrychlejší notebook, kterým je ZenBook Duo, skončil na hodnotách 3031 a 17 283 bodů. Notebooky Applu jsou tedy výkonnostně opravdu dost odskočené.
Velké překvapení přišlo i v oblasti úložiště. Apple totiž u nových modelů výrazně zrychlil SSD a podle vlastních slov by mělo být až dvakrát rychlejší než u předchozí generace. Testy to pak podle Tom’s Hardware poměrně jasně potvrzují. MacBook Pro totiž zvládl přenos 25GB souboru rychlostí 3835 MB/s, zatímco druhý nejrychlejší konkurent se dostal zhruba na 1724 MB/s. Podobně působivé výsledky přinesl i test převodu videa v aplikaci HandBrake. MacBook Pro zvládl převést 4K video do 1080p za 1 minutu a 55 sekund, což je téměř o minutu a půl rychleji než druhý nejrychlejší notebook v testu.
Celkový obrázek je tak poměrně jasný. Nové MacBooky Pro nepřinášejí revoluci ve výbavě ani designu, protože většina hardwaru zůstává stejná jako u předchozí generace. Hlavním důvodem k upgradu je tentokrát čistě výkon a podle prvních recenzí Apple v tomto směru rozhodně nezklamal. Pokud tedy čekáte na výraznější redesign nebo nové funkce, podle některých zdrojů by se větší změny mohly objevit ještě později letos. Prozatím ale nové MacBooky Pro ukazují hlavně to, že Apple dokáže posouvat výkon svých čipů tempem, které konkurence zatím jen těžko dohání. A to zcela určitě cílové skupině těchto strojů ve výsledku i stačí.