Apple vypnul Online Store! Připravuje jej na představení MacBooků Neo

Před malou chvílí vypnul Apple podle očekávání svůj Online Store po celém světě. Pokud tedy nyní jeho webový obchod navštívíte a proklikáte se až k samotným produktům, místo výběru jejich typů se setkáte s hláškou „Budeme zpátky co nevidět. Právě Apple Store aktualizujeme. Přijď se brzo podívat.“ Tento krok se tak vzhledem k dnešnímu představení MacBooku Neo dal očekávat.
Kromě představení nového MacBooku Air má Apple na dnešních 15:15 start předobjednávek všech v posledních dnech představených novinek. Apple Store je tedy určitě vypnutý i kvůli tomu s tím, že moudřejší budeme za pár desítek minut.