Apple vypnul Online Store! Připravuje jej na představení MacBooků Neo

Vše o Apple
Jiří Filip
Před malou chvílí vypnul Apple podle očekávání svůj Online Store po celém světě. Pokud tedy nyní jeho webový obchod navštívíte a proklikáte se až k samotným produktům, místo výběru jejich typů se setkáte s hláškou „Budeme zpátky co nevidět. Právě Apple Store aktualizujeme. Přijď se brzo podívat.“ Tento krok se tak vzhledem k dnešnímu představení MacBooku Neo dal očekávat.

Macbook blue Macbook blue
Macbook dark gray Macbook dark gray
macbook light green macbook light green
Macbook light yellow Macbook light yellow
Macbook pink Macbook pink
Macbook silver Macbook silver
macbook 2026 macbook 2026
Kromě představení nového MacBooku Air má Apple na dnešních 15:15 start předobjednávek všech v posledních dnech představených novinek. Apple Store je tedy určitě vypnutý i kvůli tomu s tím, že moudřejší budeme za pár desítek minut.

