Zavřít reklamu

Nástěnný Apple HomeView překvapí chudým balením. V krabičce nenajdete adaptér, kabel ani držák

Vše o Apple
J. VajdákJan Vajdák
0

Apple začátkem tohoto týdne představil zbrusu nový chytrý displej HomeView, který je vybavený 7″ Liquid Retina obrazovkou, výkonným čipem A18 a Siri AI. Obě nabízené varianty (stolní i nástěnná) sice startují na stejné cenovce, ale pokud si děláte zálusk na verzi pro uchycení na stěnu, připravte se na dodatečné výdaje. V balení totiž bude chybět to nejdůležitější.

Dvě verze, zcela odlišná výbava

Jak vyplývá z nově zveřejněného dokumentu podpory, Apple přistupuje k obsahu balení u obou variant úplně jinak. Stolní model má v krabičce přibalený 30W napájecí adaptér a 1,5 metru dlouhý USB-C kabel, balení nástěnné verze má pouze samotný displej a manuál. Zákazníci volící variantu na zeď si tak budou muset vše ostatní obstarat sami.

Apple Home Collection HomeView 261013 Apple-Home-Collection-HomeView-261013
Apple HomeView wall mounted 261013 Apple-HomeView-wall-mounted-261013
Apple HomeView user recognition 261013 Apple-HomeView-user-recognition-261013
Apple HomeView Timer 261013 Apple-HomeView-Timer-261013
Apple HomeView lifestyle living room 261013 Apple-HomeView-lifestyle-living-room-261013
Apple HomeView lineup 261013 Apple-HomeView-lineup-261013
Apple HomeView rear USB C port 261013 Apple-HomeView-rear-USB-C-port-261013
Apple HomeView screen angles 261013 Apple-HomeView-screen-angles-261013
Apple HomeView lifestyle dining room 261013 Apple-HomeView-lifestyle-dining-room-261013
Apple HomeView home touch 261013 Apple-HomeView-home-touch-261013
Apple HomeView FaceTime Center Stage 261013 Apple-HomeView-FaceTime-Center-Stage-261013
Apple HomeView custom engineered acoustic system 261013 Apple-HomeView-custom-engineered-acoustic-system-261013
Apple HomeView Cooking 261013 Apple-HomeView-Cooking-261013
Apple HomeView lifestyle kitchen 261013 Apple-HomeView-lifestyle-kitchen-261013
Vstoupit do galerie

Přísné požadavky a varování na displeji

Manuál od Applu zároveň velmi detailně popisuje i energetické nároky pro bezproblémový chod. Stolní HomeView vyžaduje alespoň 30W adaptér (podporující výstup minimálně 15 V při 2 A). Nástěnnému modelu sice stačí 20W napájení, nicméně i zde platí striktní podpora minimálně 9 V při 2,22 A. Pokud tyto nároky nejsou splněny, produkt pochopitelně nebude fungovat. Na obrazovce se objeví hláška o nepodporovaném napájecím adaptéru s ikonou blesku a žlutým varovným trojúhelníkem.

Mohlo by vás zajímat

Pro případy, kdy se toto chybové hlášení objeví u nástěnného modelu, Apple radí následující. Vyjměte displej z držáku a vyzkoušejte ho napřímo s ověřeným USB-C kabelem a dostatečně silným adaptérem. Pokud zařízení takto mimo držák funguje potíží, je problém v montážním příslušenství a Apple doporučuje kontaktovat přímo výrobce držáku nebo profesionálního instalatéra. První kusy dorazí k zákazníkům 13. listopadu. Podle dokumentů měl Apple, stejně jako v případě nové Apple TV a HomePodu mini 2, tento produkt připravený už dlouho. Na jeho uvolnění čekal kvůli nedotažené Siri AI.

Zdroj
Diskuze
Apple

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.