Nástěnný Apple HomeView překvapí chudým balením. V krabičce nenajdete adaptér, kabel ani držák

Apple začátkem tohoto týdne představil zbrusu nový chytrý displej HomeView, který je vybavený 7″ Liquid Retina obrazovkou, výkonným čipem A18 a Siri AI. Obě nabízené varianty (stolní i nástěnná) sice startují na stejné cenovce, ale pokud si děláte zálusk na verzi pro uchycení na stěnu, připravte se na dodatečné výdaje. V balení totiž bude chybět to nejdůležitější.
Dvě verze, zcela odlišná výbava
Jak vyplývá z nově zveřejněného dokumentu podpory, Apple přistupuje k obsahu balení u obou variant úplně jinak. Stolní model má v krabičce přibalený 30W napájecí adaptér a 1,5 metru dlouhý USB-C kabel, balení nástěnné verze má pouze samotný displej a manuál. Zákazníci volící variantu na zeď si tak budou muset vše ostatní obstarat sami.
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Přísné požadavky a varování na displeji
Manuál od Applu zároveň velmi detailně popisuje i energetické nároky pro bezproblémový chod. Stolní HomeView vyžaduje alespoň 30W adaptér (podporující výstup minimálně 15 V při 2 A). Nástěnnému modelu sice stačí 20W napájení, nicméně i zde platí striktní podpora minimálně 9 V při 2,22 A. Pokud tyto nároky nejsou splněny, produkt pochopitelně nebude fungovat. Na obrazovce se objeví hláška o nepodporovaném napájecím adaptéru s ikonou blesku a žlutým varovným trojúhelníkem.
Pro případy, kdy se toto chybové hlášení objeví u nástěnného modelu, Apple radí následující. Vyjměte displej z držáku a vyzkoušejte ho napřímo s ověřeným USB-C kabelem a dostatečně silným adaptérem. Pokud zařízení takto mimo držák funguje potíží, je problém v montážním příslušenství a Apple doporučuje kontaktovat přímo výrobce držáku nebo profesionálního instalatéra. První kusy dorazí k zákazníkům 13. listopadu. Podle dokumentů měl Apple, stejně jako v případě nové Apple TV a HomePodu mini 2, tento produkt připravený už dlouho. Na jeho uvolnění čekal kvůli nedotažené Siri AI.