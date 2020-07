Apple pošle své zaměstnance do kanceláří nejspíš až příští rok

Před pár dny se světem prohnala zpráva o tom, že Google “nažene” své zaměstnance z home office zpět do kanceláří až zhruba za rok. Ani Apple však evidentně se zaplňováním svých kanceláří nespěchá. Při jednom ze včerejších rozhovorů pro media totiž jeho šéf Tim Cook prozradil, že minimálně v USA nepočítá Apple s tím, že by se jeho zaměstnanci vrátili do kanceláří do konce letoška.

Cook se nechal konkrétně slyšet, že v současnosti je nastavení kancelářských pracovníků takové, že počítají s návratem na své pracoviště začátkem příštího roku. Tento termín však může být ještě změněn a to jak posunutím dopředu, tak dozadu. Záležet dle šéfa Applu bude primárně na vývoji pandemie v zemi, ale také na úspěchu vakcíny proti koronaviru, ke které nyní vzhlíží celý svět. Pokud by se s ní podařilo uspět či by se našly léčiva, která by spolehlivě koronaviru zlikvidovaly, návrat do kanceláří by se mohl uspíšit.

Nutno podotknout, že kancelářské budovy Applu se již svého otevření v nedávné době dočkaly s tím, že je opět osídlili někteří zaměstnanci společnosti. Kvůli zhoršující se pandemické situaci se však společnost rozhodla své prostory znovu uzavřít, jelikož jedině tak je schopná stoprocentně chránit zdraví svých zaměstnanců. Ke stejnému kroku se ostatně odhodlala i u Apple Storů, které po nedávném globálním znovuotevření pozvolna po celém světě znovu uzavírá. Jiné cesty však bohužel není.