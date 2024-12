Apple Watch dostanou podporu 5G a to už příští rok!

Ačkoliv iPhony podporují 5G sítě již od roku 2020, kdy se světu představil iPhone 12 (Pro), u Apple Watch si zatím musí uživatelé vystačit „jen“ s LTE připojením. To se ale má podle nových informací pocházejících od zdrojů velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana v příštím roce změnit.

Apple se chystá v příštím roce údajně změnit dodavatele datových modemů pro Apple Watch, kdy konkrétně přejde z řešení od Intlu na modemy od MediaTeku. Ten má mít konkrétně k dispozici modemy s podporou 5G RedCap, což je velmi zjednodušeně řečeno okleštěné 5G. Apple Watch by se tak staly dalším produktem Applu s podporou 5G, čímž by kalifornský gigant svůj celkový přechod na tuto technologii završil. V jeho nabídce už by totiž žádné zařízení nepodporující 5G nezbylo.

5G RedCap (Reduced Capability) je zjednodušená verze 5G technologie určená pro zařízení s nižšími nároky na výkon, jako jsou IoT senzory, nositelná elektronika nebo průmyslové přístroje. Nabízí nižší šířku pásma a přenosovou rychlost, menší spotřebu energie a nižší výrobní náklady, přičemž stále podporuje základní funkce 5G, jako je nízká latence. Ve výsledku nás tedy čeká zlepšení mobilní datové konektivity, nicméně vzhledem k tomu, k čemu je využívána právě u Apple Watch, to na uživatele nejspíš nebude mít žádný zásadní vliv, co se komfortu používání týče. Samozřejmě ale nelze vyloučit, že Apple vytáhne v rukávu něco, co bude schopné benefity 5G RedCap využít.