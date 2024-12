Apple Watch se příští rok naučí měřit krevní tlak!

Na Apple Watch by měla v příštím roce konečně dorazit jedna z nejočekávanějších a nejvymodlenějších novinek posledních let. Podle velmi spolehlivého reportéra Marka Gurmana z Bloombergu totiž Apple výrazně zrychlil práce na vývoji funkce pro monitoring krevního tlaku pro Apple Watch s tím, že chce, aby bylo vše hotovo pro příští rok pro Apple Watch 11.

O možnosti změřit si přes Apple Watch krevní tlak se šušká již řadu let, přičemž podle mnoha úniků informací z předešlých měsíců měla být právě tato funkce jednou z hlavních novinek letošních Apple Watch Series 10. Apple však nakonec nasazení funkce odpískal, jelikož nebyl spokojen s její spolehlivostí a zřejmě i funkčností jako takovou. V plánu totiž údajně nebylo vyloženě měření krevního tlaku, ale „jen“ ukazatel toho, zda váš krevní tlak stoupá či klesá oproti normálu, což by se mohlo podepsat na vašem zdravotním stavu. Hodinky by v takovém případě zaslaly výstrahu, na základě které by následně jejich majitel mohl vyrazit k lékaři na testy.

Zda se Apple rozhodne v příštím roce přijít „jen“ s takto okleštěným měřením, nebo přinese plnohodnotný ukazatel krevního tlaku sice zatím není jasné, podle zdrojů Gurmana je však v plánu nasazení této funkce jak u Apple Watch Ultra 3, tak do standardních Apple Watch 11. Je však třeba pamatovat na to, že Apple už funkci v předešlých letech několikrát odložil a tedy to, že jí má v plánu nasadit v příštím roce, ještě neznamená, že se tak 100% stane.