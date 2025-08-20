Zavřít reklamu

Apple Watch dostanou Touch ID a to už příští rok!

Apple Watch
Jan Vajdák
0

Apple se připravuje na uvedení Apple Watch Ultra 3Series 11, které mají být představeny už za několik týdnů. Zajímavější zprávy ale přicházejí z uniklého kódu, který naznačuje zásadní novinku pro modely plánované na příští rok, a sice podporu Touch ID. Podle portálu Macworldu, který odhalil detaily v interním kódu Applu, se objevuje označení „AppleMesa“, což je dlouhodobě používané interní jméno právě pro Touch ID. To naznačuje, že Apple testuje biometrické ověřování přímo na svých hodinkách.

Implementace Touch ID by mohla uživatelům usnadnit odemykání hodinek nebo potvrzování transakcí, přestože současné řešení (dvojité stisknutí bočního tlačítka) funguje poměrně dobře. Je tedy otázkou, zda by senzor otisku prstu přinesl skutečně zásadní zlepšení, nebo půjde jen o doplňkovou funkci. Zajímavé je, že zpráva koresponduje s nedávným únikem od Digitimes, podle kterého mají Apple Watch v roce 2026 nabídnout dvojnásobný počet senzorů. Ty by se mohly týkat nejen zdravotních funkcí, ale právě i biometrického ověřování. Ať už Apple s Touch ID nakonec přijde či nikoli, jedno je jisté. Příští generace Apple Watch by mohla být největší evolucí za poslední roky. Společnost evidentně pracuje na nových možnostech ovládání a vyšší bezpečnosti, což může zásadně změnit každodenní používání chytrých hodinek.

Zdroj
