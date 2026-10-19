Apple nechce, aby váš starý iPhone ležel jen tak ladem. A umí tím být pěkně otravný

Pokud jste stejně jako já přešli zhruba před měsícem na nový iPhone a váš starý vám od té doby leží někde doma neaktivní, zato však stále přihlášený pod vaším Apple ID, dost možná vám v těchto dnech začíná Apple připomínat, že je to vlastně docela škoda. Na novém iPhone totiž začíná vyskakovat notifikace upozorňující na to, že váš starý telefon není od věci nachystat na prodej, výkup či darování a de facto se tak s ním rozloučit. Na tom by samozřejmě nebylo nic špatného, kdyby se ovšem tato hláška neobjevovala relativně často.
Upřímně řečeno mě Apple podobnou notifikací docela překvapil vzhledem k tomu, že součástí iOS 27 je novinka nesoucí název iPhone Handoff, která by měla výrazně zjednodušit používání dvou iPhone současně tím, že telefony samy inteligentně rozpoznají, jaký zrovna používáte, a podle toho automaticky nastaví dostupnost pro mobilní síť a tak podobně, zatímco druhý telefon začne být „hluchý“. Právě notifikacemi na zbavení se starého zařízení ale jde Apple de facto zcela proti této novince. Je ale pravda, že se iPhone Handoff teprve pozvolna zpřístupňuje napříč světem kvůli nutnosti podpory ze strany operátorů, takže Apple možná prostě jen zatím nemá důvod notifikace na vymazání starého modelu jakkoliv řešit.