V případě, že patříte mezi uživatele Macu či MacBooku, tak dost možná po uspání bojujete s tím, že se čas od času displej macOS zařízení rozsvítí. Pokud se ptáte, z jakého důvodu dochází k rozsvěcování displeje, tak na tuto otázku máme jednoduchou odpověď – mohou za to notifikace. Pokud se obrazovka vašeho uspaného Macu či MacBooku (s nezavřeným víkem) rozsvítí, tak za to může příchozí notifikace, kterou zařízení prostě a jednoduše zobrazí. Smysl by to dávalo v případě, že by Mac či MacBook disponoval OLED displejem, kdy by došlo k aktivaci jen části obrazovky s notifikací. U současných Retina LCD displejů se však musí probudit kompletně celý displej, což není tak úplně žádané. Pojďme se společně v tomto článku podívat, jakým způsobem můžete rozsvěcování obrazovky macOS zařízení v režimu spánku zabránit.

Probouzí se váš Mac neustále z režimu spánku? Mohou za to notifikace

Pokud chcete na vašem macOS zařízení zakázat zobrazování notifikací v režimu spánku, aby nedocházelo k automatickému rozsvěcování obrazovky, tak stačí postupovat následovně:

Prvně je nutné, abyste v levém horním rohu Macu či MacBooku klepnuli na ikonu .

. Jakmile tak učiníte, tak z menu, které se zobrazí, vyberte možnost Předvolby systému…

Poté se otevře nové okno, ve kterém vás zajímá sekce s názvem Oznámení.

Nyní se v levém menu přesvědčte, že se nacházíte v sekci Nerušit.

Pak už jen stačí, abyste našli možnost Pokud je monitor v režimu spánku a zaškrtli u ní políčko.

Pomocí tohoto postupu zajistíte, že se vašemu macOS zařízení nebude automaticky rozsvěcovat displej v případě, že na zařízení přijde nějaká notifikace. Kromě toho si můžete ve výše zmíněné sekci nastavit, kdy se na Macu či MacBooku automaticky zapne režim nerušit, a také možnost, pomocí které se notifikace nebudou zobrazovat v případě, že zrovna provádíte zrcadlení na televizor či projektor. Dále je zde k dispozici možnost pro povolení hovorů od kohokoli a opakovaných hovorů v případě, že je vaše zařízení v režimu Nerušit – podobně jako v iOS.