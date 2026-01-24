Aktivujte si na Facebooku notifikace u jednotlivých stránek

Algoritmy Facebooku umí být nevyzpytatelné. Jednou vám ukážou každou fotku ze stránky, kterou máte rádi, jindy se její příspěvky ztratí mezi reklamami a memy, o které jste ani nestáli. Pokud ale nechcete nic důležitého propásnout, existuje jednoduchý způsob, jak si zajistit, že se vám žádný nový příspěvek z oblíbené stránky už nevyhne – aktivací upozornění.
Tato funkce se hodí zejména tehdy, pokud sledujete stránky, které nepublikují každý den, ale o to důležitější nebo zajímavější obsah nabízejí – například kulturní instituce, lokální zpravodajství, nebo specializované zájmové stránky. Díky notifikacím budete mít jistotu, že se k vám jejich příspěvky dostanou včas, a ne náhodou za tři dny.
Jak si zapnout notifikace na konkrétní stránce na Facebooku
Otevřete stránku, kterou chcete sledovat. Může jít o jakoukoli veřejnou stránku, například médium, umělce nebo firmu.
- Klepněte na ikonu tří teček (…) v pravé části pod titulní fotografií.
- Zvolte možnost Sleduji.
- V nabídce přepněte volbu Dostávat upozornění. V některých případech se vám nabídne možnost nastavit si typ obsahu, na který chcete být upozorňováni (příspěvky, videa, živé přenosy apod.).
Fotogalerie
Po aktivaci notifikací vás Facebook upozorní na nové příspěvky až pětkrát denně. Zároveň si můžete přizpůsobit, zda se vám mají příspěvky této stránky zobrazovat prioritně i ve feedu. Tím si zajistíte, že nebudete závislí jen na systému, který rozhoduje, co vám ukáže a co ne.
Tato možnost není omezená jen na stránky – podobně můžete sledovat i skupiny, kde chcete být v obraze. Ať už jde o komunitní dění, speciální akce nebo nové články, s notifikacemi už vám nic neuteče.