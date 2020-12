Sehnat nové AirPods Max je téměř nemožné, překupníci je nabízí za dvojnásobek ceny

Apple si dal s příchodem nových AirPods Max na čas. V momentě, kdy je začal prodávat, totiž zbývá pouhých 9 dní do Vánoc. AirPods Max zkrátka nejsou nikde dostupné skladem a i když se dnes měly začít prodávat, je téměř nemožné je sehnat. Apple.cz uvádí dodací dobu nejdřív za 12 až 14 týdnů a je jedno, na jakou barevnou variantu se zaměříte. Ani ostatní prodejci na tom nejsou lépe a z našich zdrojů víme, že problém není v nějakém masivním zájmu zákazníků, ale v tom, že Apple zkrátka nedodal ani minimální množství sluchátek.

Zajímavé je to, co se se sluchátky děje na eBay. I když se to tak ještě před týdnem nemuselo zdát, sluchátka jsou zřejmě přece jen poměrně velký hit a z toho těží přeprodejci, jenž dokázali získat nějaký ten kus v zahraničí pro sebe. I ti však slibují, že budou mít sluchátka fyzicky k dispozici nejdříve 18. prosince a šance, že by vám v dnešní době došla sluchátka do Vánoc například z Anglie je prakticky nulová. Prodejci začali těžit ze zájmu zákazníků, kteří nemohou sluchátka sehnat a tak je prodávají za zcela nesmyslné ceny. Nejvíc ceněný model je černá varianta, která se přeprodává na anglickém eBay za částky přesahující 1000 liber.

Ostatní barevné varianty, které nejsou alespoň dle přeprodejců tak populární, se prodávají za částku okolo 700 až 750 liber. Nejlépe z hlediska ceny pro případného kupujícího je na tom stříbrná varianta, kterou při troše štěstí sežene i za částky odpovídající téměř oficiální prodejní ceně, navýšenou maximálně o 50 liber. Jak se zdá, tak to, co jsme před roky sledovali u módy se dnes stává bohužel skutečností i u elektroniky. Za vyšší ceny se letos přeprodávají HomePod mini, AirPods Max, nový Xbox Series X a samozřejmě také Playstation 5, jehož ceny u přeprodejců dosahují dvojnásobku oficiálně stanovené ceny.