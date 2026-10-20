Čím déle používám iPhone 18 Pro, tím víc se těším na iPhone Duo

Skoro se mi tomu ani nechce věřit, ale iPhone 18 Pro coby svůj hlavní telefon používám už více než měsíc. Právě tak dlouho je totiž novinka na pultech obchodů, byť stále mizerně dostupná. A přestože mám v plánu v následujících dnech napsat pár řádků i o tom, jaký je iPhone 18 Pro po měsíci každodenního používání, v tomto článku bych se na něj rád podíval trochu z jiného úhlu. Konkrétně v kontextu s blížícím se startem prodejů prvního ohebného iPhone Duo. Přijde mi totiž, že je s tímto telefonem iPhone 18 Pro možná daleko víc propojenější, než se může na první pohled zdát.
Zcela upřímně řečeno, iPhone 18 Pro je skvělý telefon po všech směrech. Má výkonu na rozdávání, nekompromisní fotoaparát, velmi kvalitní displej, parádní výdrž baterie nebo třeba skvěle řešenou vnitřní tepelnou architekturu, díky které se zahřívá mnohem méně než předešlé generace. Háček je však v tom, že tohle vše je sice super, ale tak nějak očekávatelné a pokud jste zvyklí na některou ze starších generací, vlastně vás iPhone 18 Pro ničím nějak zásadně nepřekvapí a ani se o to nesnaží. A myslím si, že právě to může být ve výsledku ze strany Apple velmi promyšlený krok právě v souvislosti s iPhone Duo.
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Právě ten na sebe totiž při zářijovém představení strhnul valnou většinu pozornosti a to vlastně hlavně proto, že je zkrátka a dobře v mnoha směrech jiný než cokoliv, co doposud Apple představil. A právě to je ve výsledku pro fanoušky Apple produktů extrémně atraktivní vlastnost a tedy i velký tahák. Jasně, iPhone Duo není v žádném případě nejkomplexnějším zařízením, které Apple v rámci mobilních telefonů nabízí, ale troufnu si tvrdit (a to i bez jakékoliv uživatelské zkušenosti), že právě pro svou jinakost je nejatraktivnější a zároveň se jeví jako nejzábavnější. Půjde totiž o něco úplně jiného, než na co jsme byli doteď zvyklí, a my si tak k tomu budeme hledat i zcela novou cestu, byť samozřejmě ve známých softwarových vodách iOS.
A přesně na to se upřímně vlastně strašně těším. iPhone 18 Pro je totiž za mě nekompromisní zařízení, které nastavuje trendy v rámci (možná nejen) mobilního Apple světa a na které je 100% spoleh snad ve všech směrech. Právě pro jeho komplexnost a zároveň ideu neustálého zdokonalování již tak takřka dokonalého zařízení se ale začíná stávat tak trochu nudnou záležitostí, ať se Apple snaží o jeho oživení sebevíc. Oproti tomu iPhone Duo přichází coby zařízení, které vám nabídne znovu možnost objevovat vše, co nabízí a to může být ve výsledku daleko lákavější než právě komplexnost, kterou model 18 Pro nabízí.
Přestože tedy používám iPhone 18 Pro momentálně opravdu rád a baví mě, neskutečně se těším na to, až začnu za pár dní používat iPhone Duo a do jisté míry znovu prožiju to, co jsem před lety prožíval, když jsem do rukou dostal svůj první iPhone, Mac, iPad či třeba Apple Watch. A jsem popravdě i dost zvědavý na to, zda budu mít z tohoto zařízení i v mých třiceti letech takovou tu dětinskou radost pramenící právě z objevování něčeho nového, nepoznaného a svým způsobem magicky tajemného. Doufám, že tomu tak skutečně bude a já se díky tomu vrátím o pár let zpátky do doby, kdy bylo Apple fanouškovství všude kolem mě na úplně jiné úrovni.