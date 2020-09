Výrobci příslušenství nepřímo potvrdili úterní představení iPadu Air 4

Již nějakou dobu se spekuluje o tom, že by společnost Apple již tento týden měla představit nový přírůstek do produktové linie svých tabletů. Tomu, že se iPadu Air čtvrté generace dočkáme velice brzy, napovídá řada věcí. Jednou z nich je fakt, že výrobci příslušenství začali s přípravou prodeje příslušných krytů. Podle některých zdrojů by měl být iPad Air 4 představen již toto úterý.

Doba vydávání nových zařízení od Applu je pro výrobce příslušenství výbornou a netrpělivě očekávanou příležitostí k uvedení nových krytů na trh. Do karet jim hraje velká oblíbenost jablečných produktů spolu s tím, že řada uživatelů si ráda k novému tabletu či smartphonu zakoupí také pěkný nový kryt. Není tedy divu, že plány těchto výrobců jsou před očekávaným představením nového jablečného hardwaru ostře sledované. V poslední době dokonce není ničím neobvyklým, že se kryty a obaly pro nové iPhony a iPady často objeví na Amazonu ještě dříve, než Apple oficiálně přestaví své novinky.

Na diskuzním serveru Reddit se objevily screenshoty z německého Amazonu. Na něm prodejci ZtoptopCase a TiMOVO nabízí kryty pro „iPad Air 4 2020“. Z popisu produktů lze poměrně snadno vyčíst, jak by asi mohl iPad Air čtvrté generace vypadat. Podle dostupných zpráv by se měl podobat iPadu Pro, měl by postrádat Home button a nabídnout podporu Apple Pencil druhé generace. Výrobci příslušenství čerpají při přípravě krytů potřebné informace z různých úniků, popisy jejich produktů nicméně nemusí být stoprocentní zárukou toho, jaká bude skutečná finální podoba daných tabletů a smartphonů. Teorii o úterním vydání iPadu Air 4. generace nedávno podpořil také známý leaker Jon Prosser, podle kterého cupertinský gigant oznámí svůj nový tablet prostřednictvím tiskové zprávy. O tom, že by Apple měl nové produkty představit ve dvou vlnách – počátkem září a zhruba v polovině října – hovoří i jiné zdroje, neshodnou se ale na tom, zda nejprve přijdou na řadu iPhony a Apple Watch, nebo iPad.