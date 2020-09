Chystaný iPad Air 4 se ukázal na dalším parádním konceptu

Jestliže náš magazín sledujete pravidelně, tak vám určitě neunikly informace o možném příchodu nového iPadu Air čtvrté generace. Na internet nejprve začaly unikat různé podrobnosti a následně samotné vydání jablečného tabletu dokonce potvrdil i Bloomberg, který jeho představení datuje na podzim letošního roku. Aktuálně se světu pochlubil slovenský magazín svetapple.sk s povedeným konceptem.

Všechny dosavadní úniky nás prozatím informovaly o tom, že se nový iPad Air pochlubí tenčími rámečky kolem displeje, a to přesně po vzoru jablečného tabletu s přívlastkem Pro. Co se týče velikosti, tak úhlopříčka zmiňovaného displeje by měla být velice podobná a srovnatelná s 11″ iPadem Pro, avšak prozatím není vůbec jasné, zdali se bude jednat o na chlup přesné rozměry, které nabízí menší verze opěvovaného „Pročka.“ Obrovský rozdíl ale můžeme spatřit v biometrické autentizaci. Chystaný Air totiž nenabídne Face ID, ani Home Button, čímž se zredukují samotné náklady. Technologie Touch ID by se poté měla přesunout do horního zapínacího tlačítka.

Samotný koncept se nesmírně podobá iPadu Pro z roku 2018, ale přesto na něm nalezneme některé další odlišnosti. Air je vyobrazen v takzvaně uhlazenějším designu a na zádech můžeme vidět klasický Smart Connector spolu s jednou vystouplou čočkou fotoaparátu. Zároveň si zde můžeme všimnout, že iPadu chybí LED svítilna, kterou nenabízí ani současná generace. Vraťme se ještě k hornímu zapínacímu tlačítko. Aktuální koncept jej vyobrazuje o trošku větší, což můžeme přisoudit právě přesunu technologie Touch ID.

V minulém týdnu jste si na našem magazínu mohli přečíst o uniklém manuálu pro nový iPad Air, který poukazuje na výměnu Lightning portu za USB-C. Tato změna by jablíčkářům přinesla řadu skvělých možností, protože by tak mohli připojit širokou škálu příslušenství, které je momentálně kompatibilní pouze s iPadem Pro. K chystanému modelu Air by tak možná bylo možné připojit nedávno představenou klávesnici Magic Keyboard spolu s trackpadem. Jak na vás tento koncept působí? Líbilo by se vám, kdybychom se dočkali takovéhoto iPadu?