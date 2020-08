Applu unikl manuál k iPadu Air 4. Odhalil jeho design i Touch ID v Power Buttonu

O nové generaci iPadu Air je v posledních týdnech slyšet opravdu často. Čím dál větší množství zdrojů se totiž shoduje na tom, že by měla být velkým krokem kupředu jak z hlediska designu, tak i výkonu. Apple má totiž chtít iPade Air nahradit současný 11” iPad Pro, kvůli čemuž je náhradníka v nové generaci potřeba pořádně vylepšit. A tak se taky podle čerstvě uniklého manuálu, který jako první zveřejnil leaker @DuanRui, stalo.

Manuál, který si můžete prohlédnout v galerii vedle tohoto odstavce, odhaluje poměrně podrobně design produktu spolu s některými jeho vylepšeními. Co se týče vzhledu, ten se bude dle všeho víceméně shodovat s iPadem Pro 3. generace, který si svou premiéru odbyl v říjnu 2018. Do rukou tedy dostaneme tablety bez Home Buttonu, s hranatými hranami a relativně úzkými rámečky kolem displeje. Velmi zajímavé nicméně je, že dle textu v manuálu by měl iPad disponovat technologií Touch ID a nikoliv Face ID, jako tomu je právě u iPadů Pro 3. generace. Otisky prstů by měl u tabletu snímat Power Button na jeho horní hraně, což je řešení, které by měl Apple údajně nasadit i v příštím roce u nových iPhonů SE. Jeho nasazení u iPadů Air 4. generace by tedy nebylo ničím překvapivým.

Na zádech tabletu lze vidět Smart Connector pro připojení příslušenství typu Magic Keyboard či pro nabíjení. Samozřejmostí je pak jednoobjektivový fotoaparát s mikrofonem umístěným pod ním. Zda bude mít specifikace stejné jako fotoaparát použitý v iPadech Pro 3. generace, nebo se Apple rozhodne pro nasazení jiného řešení je nicméně v tuto chvíli nejasné. Totéž se dá říci i o termínu představení novinky. Ačkoliv se obecně počítalo s tím, že by měla dorazit až na začátku příštího roku, vzhledem k tisku manuálů se nedá v žádném případě vyloučit ani konec letoška.