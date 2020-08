Takto by měl vypadat iPad Air 4

Již zanedlouho bychom se měli dočkat dalších nových iPadů, pravděpodobný termín uvedení je odhadován na přelom září a října. Není zatím zcela jasné, zda se bude jednat jen o jeden model, nebo více. Rok 2019 s sebou totiž přinesl nejen základní 10,2″ variantu, ale i iPad Air 3 o velikosti 10,5″ a iPad Mini 5. Oba modely si přitom cestu ke svým uživatelům našly prakticky okamžitě. S postupem času, jak se konzumní typ uživatelů začíná odklánět od těžkopádných notebooků, jsou tyto nahrazovány právě iPady, které s sebou přináší nejen lepší mobilitu, ale většinou i vyšší výkon. A pokud stejně jako my netrpělivě čekáte na nový model iPad Air 4, máme pro vás první ukázku toho, jak by mohl vypadat, kdyby si propůjčil fyzické proporce vybavenějších modelů Pro.

Datum uvedení nového modelu Air se napříč informačními zdroji různí. Mnozí jej očekávají až s příchodem roku 2021, ale třeba nás Apple na podzim přece jen překvapí. Teď už ale k samotnému vzhledu. Designér Michael Ma, který je na Twitteru znám pod přezdívkou @apple_idesigner, se rozhodl novému iPadu Air 4 propůjčit už ověřený vzhled 11″ iPadu Pro z roku 2018, a to ve třech různých provedeních. Právě tak by totiž měl tablet podle naprosté většiny úniků vypadat. Pro vytvoření návrhu jej také motivovaly spekulace o tom, že by se měl u nového modelu vůbec poprvé objevit konektor USB-C, který známe z modelů Pro.

Návrhy využívájí šedou (Space Gray), stříbrnou (Silver) a „bronzovou“ (stále možná Gold) barvu. Zároveň zde došlo k odstranění domovského tlačítka a k redukci rámečků okolo displeje. V návrhu je však stále počítáno s pouze jedinou čočkou fotoaparátu, vzhledem k určení modelu Air to ale vůbec nemusí být na škodu. Podle analytiků bychom se v této oblasti měli dočkat alespoň malého rozšíření. Na port USB-C by mohlo být také „vsazeno“ z toho důvodu, že bychom se ze strany Apple mohli dočkat rozšíření nabídky periferií o novou klávesnici Magic Keyboard, která se světu představila spolu s letošní generací modelů Pro. iPad Air 4 tak vlastně bude jakousi recyklací starého šasí, stejně jako tomu bylo u prvního modelu iPhone SE vzhledem k modelu 5S. Dočkáme se tak znatelného navýšení výkonu a celkové optimalizace komponent. O tom, s čím by měl nový iPad pravděpodobně přijít, si můžete přečíst na odkazu výše.

Za sebe se musím přiznat, že by se mi podobný koncept, pokud by byl převeden do reality, opravdu moc líbil. Celá produktová řada by tak byla ještě více sjednocená a působila by mnohem konzistentněji. Lidem by tak odpadla nutnost řešit designové preference a jediné, co by je zajímalo, by tak byla vnitřní výbava.