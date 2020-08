Technické specifikace iPadu Air 4 jsou tu

O nových generacích iPadů je v posledních týdnech a měsících slyšet opravdu dost a to i přesto, že se Apple jejich vývoj snaží ututlat. Únikům informací však bránit nezvládá, díky čemuž máme o novinkách velmi dobrý přehled i několik měsíců před jejich představením. To je ostatně i případ nové generace iPadu Air, jehož technické specifikace vyzradil leaker Komiya.

Zdroje leakera potvrzují, že nový iPad Air 4. generace nabídne design iPadu Pro 3. a 4. generace. Těšit se tedy můžeme na ostré hrany a absenci Home Buttonu s Touch ID, který nahradí Face ID. Tablet dostane 11” Liquid Retina displej, USB-C místo Lightningu, hned čtyři reproduktory a procesor Apple A14. K dostání bude ve třech úložných variantách – konkrétně ve 128 GB, 256 GB a 512 GB. Co se týče fotoaparátu, počítá se u něj s klasickým jednoobjektivovým modulem, který nabídne velmi pravděpodobně ultraširokoúhlý objektiv. Tablet bude podporovat Apple Pencil 1. i 2. generace, Magic Keyboard a samozřejmě i Smart Keyboard Folio. Svou premiéru si má odbýt příští rok v březnu s tím, že jeho cena bude začínat na 649 dolarech, tedy necelých 15 tisících korunách bez daně a dalších poplatků. Vzhledem k technickým specifikacím se tedy bude jednat o poměrně přívětivou cenu.

Z výše uvedených technických specifikací víceméně jasně vyplývá, že se Apple skutečně modelem Air pokusí nahradit 11” iPad Pro. V této řadě tak zůstane jen 12,9” model, který se má Apple podle informací z uplynulých týdnů pokusit vyšperkovat brutálním výkonem ve spojení s displejem s mini LED podsvícením, který by měl kvality současného displeje strčit do kapsy. Vše však v tomto směru ukáže až čas a to, jak bude Apple úspěšný ve vývoji.