Známe první novinku z chystaného iPadOS 15

Přestože byla nová generace operačního systému iPadOS oznámena teprve před zhruba měsícem a půl a na její veřejné vydání budeme ještě čekat zhruba stejně dlouhou dobu, v kuloárech už se začíná pomalu šuškat o novinkách jejího nástupce. Na tom totiž již Apple samozřejmě pracuje, díky čemuž začínají pozvolna unikat i první informace. Tou naprosto první je zpráva týkající se mírného vylepšení audia, kterým se iPady s iPadOS 15 opět přiblíží počítačům.

Podle zdrojů leakera Komiyi se Apple chystá do iPadOS 15 přidat možnost přehrávání dvou zvukových stop současně, což je věc, kterou známe právě z počítačů, kdy například na jedné kartě internetu běží video se zvukem a do něj hraje audiopřehrávač. Přestože se to nemusí na první pohled úplně zdát, jedná se o poměrně užitečnou funkci, která si své uplatnění v rukou určitých uživatelů najde a její přidání tudíž nebude v žádném případě na škodu – tím spíš, když se jí podaří Applu opět přiblížit iPady klasickým počítačům.

Nový iPadOS 15 se světu představí zhruba za rok na vývojářské konferenci WWDC 2021. Po jeho boku si zcela určitě odbude premiéru i mobilní iOS 15, počítačový macOS 11.1.0, hodinkový watchOS 8 či televizní tvOS 15. WWDC 2021 by navíc měla podle prvních informací přinést i představení iMaců s přepracovaným designem, procesory Apple Silicon a Face ID. Jelikož je však do příštího roku stále dost daleko, plány Applu ohledně představení hardwarových novinek se mohou samozřejmě změnit.