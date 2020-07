Takto by Apple mohl vylepšit práci s widgety v iPadOS 15

Ačkoliv Apple na letošní úvodní Keynote k WWDC představil iPadOS 14 a iOS 14, které nabídne zcela novou metodu používání widgetů, někteří lidé myslí daleko do budoucnosti a již uvažují nad tím, jak by mohla vypadat nadcházející verze operačního systému pro iPad. Konec konců, iPhony se sice nových možností widgetů dočkají, ale majitelé jablečných tabletů budou o tuto možnost ochuzeni. Právě proto přišel designér Parker Ortolani, jenž má za sebou celou řadu povedených návrhů, s konceptem potenciálního iPadOS 15. Vydání je sice ještě daleko a samozřejmě nic nenaznačuje tomu, že by si Apple některé z funkcí od Ortolaniho vypůjčil, ale i tak se jedná o zajímavý náhled na to, kam až by mohl technologický gigant při využití widgetů zajít.

Pokud také vlastníte iPad a s nadějí jste vyhlíželi oznámení nové verze operačního systému, možná vás zklamala skutečnost, že bude bohužel chybět podobná možnost využití widgetů jako je tomu u iOS 14, kde si je mohou uživatelé umístit do jakékoliv části obrazovky, a to i mezi ikonky ostatních aplikací. V případě iPadOS 14 však musí spoléhat na specifické místo, kam si widgety mohou vložit, což výrazně narušuje uživatelský zážitek a celkový dojem z nové verze systému. Jak iOS, tak iPadOS navíc fungují na velmi podobné bázi, což přispělo k frustraci majitelů a volání po funkci, jež by tuto možnost zajistila. Na rozhodnutí Applu si s největší pravděpodobností budeme muset počkat, ale těšit nás může přinejmenším koncept Parkera Ortoliniho, který nastínil jak by mohlo rozmístění widgetů potenciálně v iPadOS 15 vypadat.

Na rozdíl od stávající verze koncept představil fungování modulární domovské obrazovky, kam by si uživatelé mohli libovolně rozmisťovat jak ikonky aplikací, tak widgetů. Systém by je tak v kreativitě nijak neomezoval a celá plocha by byla plně a dokonale přizpůsobitelná. Používání by navíc bylo o poznání intuitivnější a jednodušší, už jen kvůli seznamu aplikací, který by se zobrazil po potažení prstem odspodu obrazovky. Důležitou součástí systému by bylo i Pro Menu, které skýtá systémové nastavení a jednotlivé položky, kde si mohou uživatelé přizpůsobit další součásti iPadOS. Je poznat že se Ortolani výrazně inspiroval u macOS a bere si z obou jablečných systémů to nejlepší. Uvidíme, zda po některém z návrhů Apple nakonec sáhne.