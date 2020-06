První dojmy z 1. bety iOS 14: Vyzkoušet, či si nechat zajít chuť?

Od představení iOS 14 nás v tuto chvíli dělí již více než 24 hodin, za které již byla většina z nás schopná většinu jeho novinek patřičně vstřebat. Ti méně trpěliví se pak rovnou pustili do jeho beta testování, které Apple spustil prakticky okamžitě po skončení Keynote. Ani my v redakci jsme si samozřejmě nemohli nechat test nového iOS ujít a do našich iPhonů jsme jej nainstalovali hned poté, co Apple příslušný update uvolil. Díky tomu tak můžeme nyní říci, že jej aktivně využíváme téměř jeden celý den a tudíž jsme si na něj mohli udělat již vcelku slušný obrázek. Jaký tedy iOS 14 v 1. betě je a vyplatí se na něj přecházet?

Problémy prakticky nejsou

Suverénně nejčastější otázkou, kterou ohledně iOS 14 osobně slýchám v posledních hodinách je ta, zda jsou v něm chyby znemožňující standardní používání telefonu. Za sebe mohu říci, že jsem se na iPhonu XS nesetkal ani s jedním větším bugem, který by obavy výše alespoň částečně naplnil. Snad všechny základní funkce, které jsem zatím testoval, mi totiž běží naprosto spolehlivě a hlavně opravdu rychle – pocitově dokonce rychleji než na poslední verzi iOS 13. Pochválit musím Apple i za výdrž baterie, která byla v minulých letech strašákem beta testerů. Nijak rapidně mi totiž neklesá, ba právě naopak. Při standardním využití telefonu jsem měl dnes odpoledne asi o 20 % baterie více než tomu bylo včera při stejném použití na iOS 13. Optimalizace se mi tedy špatná nezdá v žádném případě.

Obávat se nemusíte ani využití aplikací třetích stran, které jsou samozřejmě alfou a omegou iPhonů. Vyzkoušel jsem jich přes den skutečně spoustu a ani u jedné jsem se nesetkal s potížemi s kompatibilitou či podobnými věcmi. Dokonce i bankovní aplikace – konkrétně ČSOB a Fio – mi běží naprosté bez problému, což jsem v loňském roce na první betě iOS 13 říci nemohl. Naprosto nadšený jsem upřímně i ze stále bezproblémové kooperace mezi mými Apple Watch a iPhonem. Zatímco v loňském roce jsem se musel na prvních betách smířit s tím, že mi notifikace z iPhonu na hodinky nechodily, letos funguje vše naprosto bezproblémově. Až jsme tomu popravdě moc nevěřil a právě příchozí notifikace včera do noci testoval, zda se mi to nezdá. A díky Bohu, nezdá.

Novinky zatím funkčně trochu pokulhávají…

Přestože zřejmě vyzněly předešlé řádky tak, že jsem z iOS 14 naprosto nadšený, pravdou je, že mě pár věcí trochu zamrzelo. Tou první je nefunkčnost některých novinek v čele s Obrazem v obraze, kterou Apple včera s velkou pompou oznamoval. Bohužel, ani mně a ani kolegovi funkce neběží /nebo jsme alespoň nepřišli na to, jak jí rozběhnout/ a tudíž si myslím, že jí bude muset Apple teprve do systému dodat. Další věcí je pak mírné zadrhávání při upravách widgetů, které sice nelze označit za jakkoliv složitý úkon, ale přesto není stoprocentní. Poměrně zvláštní mi rovněž přijde to, že nastavitelných widgetů je zatím dost málo. Jasně, chápu, že vývojáři neměli k iOS 14 do včerejška přístup a tudíž nemohli své aplikace pro něj nachystat. Na druhou stranu, třeba takový Shazam vlastněný již poměrně dlouho Applem přeci jen nějaké to přizpůsobení při startu nabídnout mohl. Vše jsou však naštěstí věci, které se dají bez větších problémů opravit.

… ale budou vás bavit

Jsou to právě výše zmíněné widgety, u kterých jsem zatím strávil nejvíce času jejich zkoumáním a nejrůznějším upravováním. Mnozí z vás mě teď zřejmě budou chtít ukamenovat, ale za sebe mohu říci, že jsem za tento nový prvek moc rád, protože mi zkrátka přijde super. Přizpůsobitelnost Home Screenu iPhonu se totiž díky němu dostane na novou úroveň a vaše produktivita na iPhonu díky nim zcela určitě naroste – tedy samozřejmě, pokud se je naučíte správně využívat. Super je, že widgety nejsou jen hloupými obrázky zobrazenými na ploše telefonu, ale interaktivními vstupy do aplikací, které zobrazují v reálném čase různá data, pro jejichž upřesnění je jednoduše otevřete. S widgety si lze slušně pohrát jak tvarově, tak si z hlediska scrollingu, kdy na jedno widgetové místo lze přidat několik různých widgetů a následně si mezi nimi scrollovat. Za tohle tedy určitě palec nahoru, řešení je to totiž výborné.

Velmi mě potěšila i nová Knihovna aplikací – tedy místo, kde se do různých sekcí automaticky sdružují aplikace stejného zaměření, což je super pro vaší orientaci. Tato knihovna totiž funguje de facto jako jakási skrytá složka, do které lze “naházet” veškerý aplikační balast, který sice nepoužíváte, ale z nějakého záhadného důvodu stále věříte, že jednou jeho chvíle přijde, a máte od něj zkrátka klid. Někdo bude sice asi namítat, že totéž šlo dělat i doteď se složkami, avšak Knihovna aplikací je pocitově zkrátka něco úplně jiného a má to své kouzlo. Celý systém je navíc letos založený hodně na nejrůznějších seznamech a přehledech, díky čemuž se v něm naprosto skvěle hledá. Jakékoliv složkování je tedy nyní přívětivější než kdy předtím. Co mě osobně dost na Knihovně aplikací zaujalo je to, že se vše rozřazuje do kategorií automaticky a nutno podotknout, že alespoň v mém případě zcela správně. Nicméně na diskuzních fórech už jsem četl i o tom, že ne všem rozřazování funguje dle představ, takže je s tím alespoň u bet třeba trochu počítat.

Denně vyřizují poměrně dost nejrůznějších hovorů, které často zvedám i ve chvílích, kdy si na telefonu zrovna s něčím hraji. O to víc mě potěšila novinka ve formě zmenšeného rozhraní pro oznámení příchozího hovoru, která působí příjemným dojmem a hlavně vám dovolí dokončit všechny rozpracované úkony v dané aplikaci, než hovor zvednete. Nutno podotknout, že Apple v tomto směru netlačí absolutně na pilu a uživatelům umožňuje oznamování hovorů menším vyjížděcím panelem deaktivovat, stejně jako je nenutí do používání widgetů a dalších podobných věcí. V iOS 14 si tedy přijde na své snad naprosto každý.

Vyplatí se?

Kdybych tedy měl shrnout mé pocity z bety iOS 14 po zhruba dnu testování, hodnotil bych jí velmi kladně. Omezení při jejím používání žádná nepociťuji a popravdě si dokážu představit, že bych na takovém systému fungoval bez větších oprav dalších několik měsíců. Na druhou stranu by však byla chyba si myslet, že je beta naprosto dokonalá, jelikož alespoň podle zahraničních diskuzních fór se v ní čas od času nějaké ty chybky objevují. Ty se však u podobných věcí bývá, zaručit se za to, že ve vaší betě budou či naopak nebudou jednoduše nelze. Jedná se totiž s trochou nadsázky o malou sázku do loterie, jejíž výsledek je nejistý. Zatím se však zdá, že i špatný výsledek není ničím šíleným. Pokud máte tedy na testování iOS 14 chuť a jste ochotni při nejhorším něco málo zkousnout z hlediska chybovosti, instalace se nebojte.