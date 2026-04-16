Zabije AI softwarové firmy? Trh se bojí, realita ale může být složitější

Komerční sdělení: Akciové trhy mají jednu typickou vlastnost: často přehánějí. Někdy příliš rychle uvěří novému růstovému příběhu, jindy naopak začnou odepisovat celý sektor dřív, než je jasné, jak velká změna skutečně přijde. Právě to teď sledujeme u softwarových firem. Řada známých jmen z oblasti enterprise softwaru letos výrazně oslabila a trh stále častěji řeší, jestli umělá inteligence nenaruší samotné základy jejich byznysu. V posledních týdnech se tyto obavy znovu naplno projevily po představení nových AI modelů od Anthropicu, které znovu rozvířily debatu o tom, zda klasický software nezačne ztrácet svou hodnotu. Software jako sektor se sice v posledních dnech částečně odrazil ode dna, ale širší downtrend zatím neskončil.
Důvod současného výprodeje je poměrně jednoduchý. Investoři se obávají, že díky AI nástrojům bude mnohem snazší vytvářet vlastní aplikace, automatizace a interní systémy bez toho, aby firmy musely platit za tradiční software od zavedených dodavatelů. Jinými slovy, trh se bojí, že část produktů, za které dnes firmy platí společnostem jako Salesforce, Adobe nebo ServiceNow, si budou zákazníci schopni vytvořit sami, levněji a rychleji. Právě tento strach se letos propsal do celé řady titulů, a například ServiceNow podle Barron’s v roce 2026 ztratil téměř polovinu hodnoty, mimo jiné kvůli obavám, že AI omezí poptávku po části jeho produktů a sníží potřebu některých softwarových pracovních míst.
Trh možná podceňuje, jak těžké je velké firmy skutečně nahradit
Přesto není vůbec jisté, že je současný pesimismus zcela oprávněný. U velkých softwarových firem totiž nejde jen o samotný kód. Jejich skutečná konkurenční výhoda často stojí na něčem jiném: na hluboké integraci do fungování firem, na spolehlivosti, bezpečnosti, souladu s regulací, zákaznické podpoře a na tom, že jsou jejich produkty zabudované do interních procesů klientů. A právě to je důvod, proč bývá změna dodavatele v praxi velmi složitá. U velkých firem není hlavní otázkou, jestli by šlo něco nového vytvořit, ale jestli se vyplatí rozbít systém, na kterém stojí část provozu celé společnosti.
Zdroj: Lin @speculator_io
To je důležité hlavně u enterprise softwaru. Firmy jako SAP, Adobe nebo Salesforce neprodávají jen „nějaký software“, ale systémy, které jsou často propojené s financemi, CRM, marketingem, řízením lidí nebo celou interní infrastrukturou. Deloitte ve svém letošním výhledu upozorňuje, že AI pravděpodobně software nezničí, ale změní jeho podobu. SaaS aplikace se mají posouvat směrem k inteligentnějším, více autonomním službám a agentům, nikoli nutně k úplnému zániku zavedených platforem. To je podstatný rozdíl.
AI může software změnit, ale ne nutně zničit
Druhá důležitá otázka zní, zda si firmy začnou více programovat samy. Teoreticky to dává smysl. Pokud AI usnadňuje vývoj, proč by si podniky nevytvářely více nástrojů interně? V praxi to ale nemusí být tak jednoduché. Pro většinu firem totiž vývoj softwaru není hlavní byznys. Jejich prioritou je prodávat výrobky, poskytovat služby, řídit logistiku nebo obsluhovat zákazníky, ne stavět a udržovat vlastní software na enterprise úrovni. I proto historicky platilo spíše to, že velké společnosti s růstem častěji software nakupovaly, než aby si ho kompletně vyvíjely samy.
Zdroj: Bureau of Economic Analysis
Současná vlna AI proto může dopadnout jinak, než se trh obává. Nemusí znamenat konec softwarových firem, ale spíš tlak na změnu jejich obchodních modelů. Některé produkty mohou ztratit cenu rychleji, jiné naopak získají, pokud se stanou vrstvou, přes kterou budou firmy AI ve velkém používat. Přesně proto dnes vidíme tak velkou nervozitu. Trh se nesnaží ocenit jen to, co firmy vydělávají dnes, ale hlavně to, jak bude software vypadat za několik let. A v tom zatím není jasno. Forbes tuto letošní vlnu výprodejů popsal jako moment, kdy AI nezabila software, ale narušila dosavadní růstový příběh SaaS firem. Podobně i Wall Street Journal píše o masivním přecenění celého sektoru kvůli obavám, že AI ohrozí část tradičních softwarových modelů.
Pro investory to nemusí být jen hrozba, ale i příležitost
Právě tady se láme investiční pohled na celý sektor. Pokud má trh pravdu a AI skutečně sníží hodnotu části dnešního softwaru, pak je letošní propad logický. Pokud ale investoři jen krátkodobě přehánějí a podceňují sílu značky, distribuce, dat, integrace a vztahů se zákazníky, může být současný výprodej přehnaný. Ostatně i poslední dny ukázaly, že stačí menší změna nálady a software umí velmi rychle růst. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF v polovině dubna prudce posílil a zažil nejlepší den za poslední rok, což naznačuje, že část trhu už začíná hledat dno. Současně ale zůstává pravda, že celý sektor je stále v širším sestupném trendu a investoři budou chtít od firem slyšet mnohem přesvědčivější odpověď na to, jak chtějí AI nejen přežít, ale i monetizovat.
Výsledek tedy dnes není černobílý. AI může některým softwarovým firmám skutečně uškodit, hlavně tam, kde byl produkt snadno nahraditelný nebo kde byla cena dlouhodobě nafouknutá. Zároveň ale může posílit ty hráče, kteří mají silné postavení u zákazníků a dokážou novou technologii přetavit v lepší produkt, vyšší efektivitu a nový zdroj příjmů. To, jestli dnes sledujeme začátek hlubší strukturální změny, nebo spíš přehnanou reakci trhu, ukážou až další kvartály.
