Apple chystá na příští rok velké vylepšení základního iPadu

Zatímco v případě iPadů Pro a Air jsme se v posledních letech dočkali velmi slušných vylepšení, u základních iPadů se to samé v žádném případě říci nedá. Největším vylepšením posledních let totiž bylo jejich zvětšení z 9,7 na 10,2”, které se však do celkové funkčnosti zařízení nikterak nepromítlo. Funkce i design totiž zůstaly u tohoto modelu prakticky shodné s modely z let předešlých. To se však chystá Apple podle leakera Komiyi změnit.

Zatímco letos se u iPadu 8. generace žádných velkých novinek nedočkáme, jelikož se počítá jen s drobným oživením loňského modelu, příští rok tomu má být zcela jinak. U iPadu 9. generace totiž počítá Apple dle leakerových zdrojů s nasazením výrazně tenčích rámečků a novým typem displeje. Jaký panel tablet dostane sice zatím jasné není, jako nejpravděpodobnější varianta se však nám v redakci zdá nasazení Liquid Retiny, kterou si Apple v posledních letech vcelku oblíbil, potažmo displejů s mini LED podsvícením. Samozřejmostí je pak navýšení výkonu a RAM paměti.

Ačkoliv Apple v minulosti představoval základní tablety zpravidla na své první jarní Keynote, v loňském roce se tuto tradici rozhodl porušit a iPad představit na podzim. Tentýž termín se očekává i letos a podle leakera tomu nebude jinak ani příští rok. To jinými slovy znamená, že se iPad 9. generace představí v průběhu září či října.