T-Mobile odhalil vánoční nabídku! Rozdá dárky, data i slevy až 9000 Kč

T-Mobile letos startuje Vánoce už 1. listopadu a pro své zákazníky si připravil pořádnou nadílku. Těšit se mohou na slevy na telefony až 9000 Kč, výkupní bonusy, streamovací služby zdarma nebo extra mobilní data. A co je nejlepší, řada výhod se vztahuje nejen na nové, ale také na stávající zákazníky. Co všechno tedy operátor nabídne?
Telefony se slevou až 9000 Kč
Největším lákadlem je bezesporu sleva až 9000 Kč na nové zařízení při sjednání tarifu Next neomezeně Premium na dva roky. Výhodnější ceny však T-Mobile nabídne také u dalších mobilních tarifů, a to nejen novým zákazníkům, ale i těm stávajícím při prodloužení smlouvy. Noví zákazníci vybraných tarifů pevného internetu či MAGENTA TV navíc získají voucher v hodnotě 2000 Kč, který lze s tarifní slevou kombinovat.
Operátor letos výrazně podpoří také výkup starších telefonů. K jejich běžné výkupní hodnotě totiž přidá bonus začínající na 1000 Kč, který může u vybraných modelů dosáhnout až 5000 Kč. Výkupní cenu i bonus bude možné odečíst přímo od ceny nového zařízení a kombinovat je s dalšími dostupnými slevami. Vedle telefonů se ve vánoční nabídce objeví například také robotický vysavač Xiaomi H50.
Netflix, Disney+ nebo HBO Max zdarma
Zajímavé novinky čekají rovněž na zákazníky televizní služby MAGENTA TV. Při nové aktivaci tarifu S Plus nebo vyššího totiž získají možnost vybrat si jednu ze tří streamovacích služeb, konkrétně Netflix, Disney+ nebo HBO Max, na dva měsíce zdarma. Od listopadu navíc operátor rozšíří svou videotéku o titul Operace Teherán.
Stranou nezůstanou ani majitelé předplacených karet. Nově aktivované karty získají 25 GB dat na týden, které si zákazníci budou moci vyzvednout v aplikaci během 30 dnů od aktivace. Připraveny jsou také zvýhodněné datové balíčky, bonusy za dobití kreditu či týdenní neomezená data, u kterých bude po třech po sobě jdoucích obnovách čtvrtá zdarma.
A aby toho nebylo málo, v zákaznickém programu Magenta Moments se během listopadu objeví soutěže o zajímavé ceny. Mezi nimi nebude chybět například rodinný výlet do norského Tromsø za polární září a pozorováním velryb nebo vstupenky na koncert skupiny ENHYPEN v Amsterdamu.
Vánoční nabídka T-Mobilu odstartuje 1. listopadu 2026, přičemž některé její části zůstanou dostupné až do konce ledna příštího roku. Kompletní přehled slev a podmínek operátor zveřejní na svém webu. Za mě je možná jen trochu škoda, že letos operátor vynechává „hmotné“ dárky. Když totiž loni rozdával termohrnky s teplým nápojem, přiznám se, že mi to přišlo na zimní mrazivé procházce s kočárkem tehdy docela vhod.
Opět slabé . Je to takový starý rohlík. Ucpe hubu, ale nikomu moc nechutná …