Zavřít reklamu

Víc Garmin produktů, větší sleva: Garmin Brno nabízí unikátní dárkové balíčky 

Tiskové zprávy
Adam Kos
0

Komerční sdělení: Proč koupit jeden produkt, když můžete koupit hned dva a o to více ušetřit? Garmin Brno nabízí unikátní dárkové balíčky pro ženy a muže, díky kterým můžete pořídit více Garmin produktů za zvýhodněné ceny. 

Nemusí přitom nutně jít o dvoje hodinky, i když i takových sad najdete v balíčcích několik. Jde např o Garmin Fenix 8 AMOLED ve 43 a 47mm velikosti a Garmin Venu 4 ve 41 a 45mm velikosti. Zkombinovat nicméně můžete např. i Garmin Forerunner 970 s hrudním pásem HRM 600, Garmin Venu 4 s chytrou váhou, či cyklopočítač Garmin Edge 1050 se zpětným radarem. Najdou se i balíčky pro golfisty nebo řidiče. Kompletní nabídku balíčků pro ženy najdete zde, pro muže zase zde.

Garmin Fenix 8 51 mm 24 Garmin Fenix 8 51 mm 24
Garmin Fenix 8 51 mm 26 Garmin Fenix 8 51 mm 26
Garmin Fenix 8 51 mm 28 Garmin Fenix 8 51 mm 28
Garmin Fenix 8 51 mm 30 Garmin Fenix 8 51 mm 30
Garmin Fenix 8 3 Garmin Fenix 8 3
Garmin Fenix 8 5 Garmin Fenix 8 5
Garmin Fenix 8 7 Garmin Fenix 8 7
Garmin Fenix 8 10 Garmin Fenix 8 10
Garmin Fenix 8 11 Garmin Fenix 8 11
Garmin Fenix 8 13 Garmin Fenix 8 13
Garmin Fenix 8 16 Garmin Fenix 8 16
Garmin Fenix 8 18 Garmin Fenix 8 18
Garmin Fenix 8 19 Garmin Fenix 8 19
Garmin Fenix 8 25 Garmin Fenix 8 25
Garmin Fenix 8 27 Garmin Fenix 8 27
Vstoupit do galerie

Výběr nejzajímavějších dárkových Garmin Brno balíčků

Kompletní nabídka dárkových balíčků pro ženy

Kompletní nabídka dárkových balíčků pro muže

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.