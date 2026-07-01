vivo WATCH GT 2 dorazily do Česka. Výdrž 25 dní a zaváděcí sleva 20 %

vivo uvedlo na český trh nové chytré hodinky vivo WATCH GT 2. Sázejí na velký displej, výdrž až 25 dní a profesionální režim pro padel a tenis. A hned na úvod přidávají i lákadlo navíc – při objednání do 12. července je pořídíte se zaváděcí slevou.
Velký displej a čtvercový design
Hodinky nabízejí 2,07palcový AMOLED displej s obnovovací frekvencí 60 Hz, jasem až 2 400 nitů a ultratenkými rámečky kolem 1,8 mm pod zaobleným 2,5D sklem. Čitelný má zůstat i na ostrém slunci nebo za chůze, k tomu nechybí Always On Display. Uhlazený čtvercový tvar doplňuje verze Obsidian Black s lesklým hliníkovým rámečkem a světlá Stellar White. Témata, dynamické ciferníky i vyměnitelné řemínky si přizpůsobíte podle nálady a příležitosti.
Výdrž 25 dní a sport včetně padelu
Hlavním tahákem je výdrž baterie. V režimu Bluetooth hodinky zvládnou až 25 dní, při běžném používání 17 dní a se zapnutým Always On 14 dní – starosti s nabíjením tak v podstatě odpadají. Pro sport je tu profesionální režim pro padel a tenis, který díky analýze pohybu a AI sleduje tep, kalorie i rozložení úderů včetně počtu forhendů a bekhendů. Kromě raketových sportů nabídnou hodinky přes 100 dalších režimů v devíti kategoriích a díky vodotěsnosti 5 ATM jsou připravené i na plavání.
Zdraví 24/7 a chytrá konektivita
vivo WATCH GT 2 monitorují zdraví nepřetržitě s podporou AI – měří tep, okysličení krve, spánek, stres i hluk a data synchronizují do aplikace vivo Health. Hodinky běží na systému vivo BlueOS a fungují s Androidem i s iOS, kde zvládnou dálkové ovládání fotoaparátu, hudby nebo sledování menstruačního cyklu. Přidávají hovory přes Bluetooth, vysílačku Walkie-Talkie, nahrání přístupové NFC karty a hlasového asistenta Gemini AI s překladem a shrnutím hovorů.
Cena a dostupnost
vivo WATCH GT 2 jsou k dispozici už nyní v barvách Obsidian Black a Stellar White s doporučenou cenou 3 499 Kč. Se slevovým kódem vivowatch20 ale při objednání do 12. července získáte slevu 20 % a hodinky pořídíte zvýhodněně za 2 799 Kč.