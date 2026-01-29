Obrovská sleva na balík Office: Office pro Mac již od 39 € a mnoho dalších slev pro vás!

Zavřít reklamu

Komerční sdělení: Používáte starší verzi Office? Díky Godeal24 Software Super Deals získáte doživotní licenci na Office Home and Business 2021 pro Mac za pouhých 44,99 €. Jednorázovou platbou se můžete rozloučit s nepříjemnými opakujícími se poplatky za předplatné Microsoft 365. Už nikdy nebudete muset platit za široce používaný software pro práci a školu. A pokud potřebujete Office Professional 2021 pro Windows, můžete si zajistit doživotní licenci za ještě méně: pouhých 31,55 €.

S touto doživotní nabídkou doplníte svou sadu aplikací pro Mac o verze 2021 aplikací Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook a Teams. Tato kolekce oblíbených aplikací pro zvýšení produktivity umožňuje uživatelům přehledně spravovat data a rozpočty pomocí aplikace Excel. Nebo můžete organizovat pracovní a/nebo školní poznámky pomocí OneNote. A samozřejmě můžete psát v aplikaci Word a vytvářet úžasné prezentace v aplikaci PowerPoint. Navíc, protože vaše licence zahrnuje základní verzi aplikace Microsoft Teams, můžete snadno spolupracovat a virtuálně komunikovat se svými skutečnými týmy.

Získejte MS Office pro Mac za bezkonkurenční cenu

K MS Office se dá nyní dostat mimořádně výhodně! (Slevový kód „SGO62„)

Windows OS dlouho nebyl levnější! (Slevový kód “ SGO50„)

Softwarové balíčky Windows + Office za bezkonkurenční ceny! (Slevový kód „SGO62„)

Množstevní klíče se slevou jsou tu pro vás

Další softwarové nástroje v akci

>>> Získejte další nástroje

Proč si vybrat Godeal24?

Godeal24 se zaměřuje na garantované softwarové licence s digitální dodávkou (což znamená žádné náklady na dopravu). Kromě samotného softwarového licenčního klíče nemusíte platit žádné další poplatky. To zahrnuje bezplatné konzultace s naším profesionálním týmem zákaznického servisu, ať už máte dotaz před nákupem nebo potřebujete pomoc po nákupu. Oddanost Godeal24 spokojenosti zákazníků se odráží v tisících autentických recenzí a vynikajícím hodnocení 4,8 hvězdiček na Trustpilot. Pokud hledáte cenově dostupný způsob, jak trvale aktivovat svou licenci, pak nehledejte nic jiného než Godeal24. Všechny klíče jsou originální produkty MS, takže nečekejte: objednejte si, dokud je slevový kód ještě platný!

Kontaktujte Godeal24: service@godeal24.com

