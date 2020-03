Přední výrobce příslušenství potvrdil brzký příchod iPhonu SE 2

Dlouho očekávaný iPhone 9 též známý pod názvem iPhone SE 2 klepe na dveře. Vyplývá to jak z tvrzení naprosté většiny předních analytiků, tak i z čerstvého kroku velmi oblíbeného výrobce příslušenství Urban Armor Gear (UAG). Ten již začal do amerických obchodů v čele s Best Buy distribuovat své odolné kryty určené právě pro nový iPhone 9.

Jak můžete na obrázku výše, který se podařil získat portálu 9to5mac, vidět, UAG nemá zřejmě samo v názvu novinky ještě zcela jasno. Nepoužilo totiž ani označení iPhone 9, ani iPhone SE 2, ale preventivně “New iPhone 4,7”, 2020, za kterým se vzhledem k úhlopříčce nemůže skrývat nic jiného než právě iPhone 9. Ten bude výrazně vycházet z iPhonu 8, kterého v nabídce Applu po svém představení nahradí. Těšit se tak můžeme třeba na klasický Home Button s Touch ID, rámečkový displej, hliníkové boky či skleněná záda. Právě záda však mají být u novinky po vzoru iPhonů 12 Pro matná, díky čemuž se celá produktová řada Applu ještě více sjednotí.

Fotogalerie iphone se 2 bok iphone se 2 cerny zespoda iphone se 2 cerny zezhora iphone se 2 druhy spodni roh +9 Fotek iphone se 2 lightning iphone se 2 pravy bok iphone se 2 roh a fotak iphone se 2 roh iphone se 2 spodni roh iphone se 2 zada a fotak iphone se 2 zada zespodu iprohe se 2 cerny levy bok Vstoupit do galerie

Přesný termín představení novinky není v tuto chvíli známý a podle interních zdrojů Applu o něm nemá jasno ani on sám. S jeho výrobou už dle dostupných informací potíže nejsou, nicméně současná situace ve světě Apple nutí k úvahám o tom, zda je vůbec nynější vypuštění podobného telefonu vhodným krokem. Jasno by měl mít v tomto směru už v průběhu tohoto týdne, kdy má padnout finální rozhodnutí o představení. Nicméně vzhledem k tomu, že již UAG začalo kryty pro tento model distribuovat je prakticky jasné, že ať už se Apple rozhodne jakkoliv, od představení nás příliš mnoho času nedělí.