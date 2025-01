Výrobce příslušenství potvrdil přesné rozměry a design iPhonů SE 4!

Na nový iPhone nebudeme muset letos čekat až do podzimu. Po několikaletém půstu má totiž Apple v průběhu letošního jara představit novou generaci iPhonu SE, kterou by navíc měl údajně přejmenovat na 16E, aby lépe zapadla do jeho současného portfolia. A jak se představení tohoto telefonu blíží, objevuje se víc a víc informací, které nový iPhone s předstihem poodhalují. Například díky leakerovi Majin Bu máme nyní dokonalou představu o rozměrech novinky a vlastně i tom, jak bude minimálně zčásti vypadat. Do rukou se mu totiž dostal kryt od údajně renomovaného výrobce příslušenství, který design telefonu odhaluje. Ten leaker vyzkoušel konkrétně v kombinaci s iPhonem 14 a nepřekvapivě rozměrově sedí naprosto perfektně.

Potvrzují se tak dřívější zvěsti o tom, že iPhone SE 4 nebo chcete-li 16E nabídne tělo iPhonu 14, byť na zádech bude disponovat jen jedním objektivem. To jinými slovy znamená, že se nám dostane do rukou telefon o rozměrech 146,7 mm × 71,5 mm × 7,4 mm. Na jednom ze snímků krytu lze navíc vidět, že se u nového SE počítá s Akčním tlačítkem namísto klasického přepínače tichého a hlasitého režimu, což však ve výsledku nepřekvapí, jelikož tento prvek nabízí Apple v současnosti u všech nových iPhonů. Naopak dle všeho chybí tlačítko Ovládání fotoaparátu, což ale vzhledem k fotovýbavě nového SE příliš nepřekvapí.

Fotogalerie #2 Snímek obrazovky 2024-01-22 v 8.34.12 Snímek obrazovky 2024-01-22 v 8.33.56 Snímek obrazovky 2024-01-22 v 8.33.44 Snímek obrazovky 2024-01-22 v 8.33.26 Snímek obrazovky 2024-01-22 v 8.33.07 Snímek obrazovky 2024-01-22 v 8.32.55 Snímek obrazovky 2024-01-22 v 8.32.34 Snímek obrazovky 2024-01-22 v 8.32.25 Snímek obrazovky 2024-01-22 v 8.32.09 Snímek obrazovky 2024-01-22 v 8.31.56 Vstoupit do galerie

Ačkoliv můžeme zatím jen hádat, kdy přesně Apple s novým iPhonem SE 4 či chcete-li 16E přijde, v kuloárech se nejčastěji skloňuje březen či duben, jelikož právě v tomto období v minulosti zpravidla pořádal své první Keynote roku a zároveň odhalil předešlé generace tohoto telefonu. Samozřejmě se ale vše bude odvíjet i od průběhu výroby telefonu, potažmo vývoji a optimalizaci softwaru pro něj.