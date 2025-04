Apple Maps v USA nabízí zcela jiný rozměr navigování v hromadné dopravě!

Jednou z nejlepších vychytávek Apple Maps je funkce real-time transit. Tu si bohužel v současné době užijete pouze ve vybraných městech v USA, Kanadě, Evropě, ale také Asii. Celkově se jedná o 24 měst, ve kterých jsou Apple Maps přímo napojeny na jednotlivá vozidla městské hromadné dopravy. Je jedno zda se jedná o metro, trolebus nebo autobus. V případě, kdy funkce real-time transint funguje ,tak vidíte u informací o odjezdu konkrétního spoje zelenou nebo červenou ikonku podobnou Wi-Fi, která vás informuje o tom, že údaj o čase je reálný a Apple Mapy skutečně ví, kde se daná souprava metra, vlaku, autobusu nebo čehokol ipodobného čím cestujete nachází.

V případě real-time transit vás Apple Maps umí směřovat na zastávky podle toho, kam nejdříve dojede váš odvoz. Co je super například v New Yorku, kde rád tuto funkci využívám je fakt, že vidíte také informace o tom, zda je konkrétní spoj Express nebo normální. Takzvané Express vozy metra totiž zastavují pouze ve vybraných stanicích a jsou výrazně rychlejší než ty klasické, ovšem v moměnte, kdy nestojí ve stanici kde ptořebujete, jsou vám tak nějak na dvě věci. Pokud je za informací o odjezdu spoje zelená ikonka, odjíždí spoj na čas, což odpovídá jízdnímu řádu, pokud červená, má oproti jízdnímu řádu zpoždění. Vždy však platí že uvedený čas je reálný a pokud vám Apple Maps řeknou, že metro dojede za 2 minuty, tak dojede skutečně za dvě minuty.

Další i fajn vychytávkou, která však nesouvisí s real-time transit, ale přímo s Google Maps je informace o otm, kdy máte vystoupit. Kromě toho, že celou dobu vidíte informaci o stanici, kde je potřeba vystoupit, tka vm omentě, kdy se do ni blížíte, dozvíte se to notifikací v rámci Dynamic Island a také vibrováním telefonu a to i v případě, že jste v metru. Aktuálně si real-time transit můžete vyzkoušet v městech New York, San Francisco (Bay Area), Los Angeles, Chicago, Boston, Washington, D.C., Philadelphia, Seattle, Toronto, Vancouver, Montreal, Londýn, Berlín, Mnichov, Hamburk, Paříž, Tokio, Kjóto, Ósaka, Sydney, Singapore, Hong Kong, Barcelona, Madrid