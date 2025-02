Vzhled iPhone SE 2025 odhalen dalším velkým výrobce příslušenství!

Poté, co minulý týden unikly přednímu výrobci Spiegen produktové snímky pouzdra pro iPhone SE 4, které odhalily nejen design samotného krytu, ale i telefonu jako takového, tu máme další podobnou lahůdku. Tentokrát se obrázky iPhonu SE 2025 ještě před jeho premiérou objevily na oficiální webu oblíbeného výrobce příslušenství DuxDucis. Ten sice s Applem takřka 100% oficiálně nespolupracuje a tedy od něj nemá detaily o chystaném telefonu, na základě kterých by kryt vytvořil. Díky jeho zdrojům v dodavatelském řetězci však takřka 100% ví vše potřebné pro výrobu krytů právě pro tento model a tedy ve výsledku lze design, ve kterém iPhone SE 2025 ukazuje na produktových fotkách, brát jako z velké části reálný.

DuxDucis je značka, která se specializuje na výrobu kvalitních a stylových pouzder a příslušenství pro mobilní telefony a tablety. Jejich produkty jsou známé pro minimalistický design, odolné materiály a precizní zpracování. Jak však uvádíme výše, vzhledem k tomu, že firma nemá vazby přímo na Apple, ale jen na jeho dodavatelský řetězec (respektive v něm má pravděpodobně své lidi), ví o novém iPhonu jen to, co potřebuje pro výrobu krytů. Přesně z toho důvodu tak nemá smysl příliš hledět na Dynamic Island na displeji telefonu, jelikož s tím iPhone SE 4 pravděpodobně nedorazí. Jedná se navíc o prvek, který tvorbu krytů nikterak neovlivňuje, takže jej DuxDucis nemusel řešit a tím pádem si mohl na produktové snímky dát de facto to, co se mu na nich líbí víc. iPhone SE 2025 se nicméně oficiálně představí pravděpodobně už tuto středu 19. února, takže na potvrzení či vyvrácení Dynamic Islandu nebudeme čekat dlouho.