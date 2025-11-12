Apple chystá vlastní herní ovladač! K iPhone jej přichytíte magneticky, ale ne přes MagSafe

Apple si zjevně pohrává s myšlenkou, jak posunout hraní na iPhonu zase o krok dál. Podle nově zveřejněného patentu totiž firma připravuje herní ovladač, který by se k iPhonu nebo iPadu přichytil magneticky. A to nikoliv jako MagSafe příslušenství, ale spíš jako Apple Pencil a její připnutí k boku zařízení. Výsledkem by byl malý, elegantní herní set, který promění telefon v přenosnou konzoli s plnohodnotnými tlačítky.
S trochou nadsázky se dá říci, že by Apple v tomto směru tak úplně neobjevil Ameriku. Už dnes totiž existují produkty jako Backbone One nebo Razer Kishi, které rozdělují ovladač na dvě části a mezi ně vložíte iPhone. Apple ale chce jít dál. Patent s názvem „Magnetically attachable gaming accessory“ popisuje systém, kde by se ovladače přichytily přímo k bokům zařízení pomocí magnetů, přičemž by zároveň dokázaly komunikovat s telefonem přes Bluetooth. Díky tomu by tak uživatele neobtěžovaly žádné kabely, žádné složité párování, ale ovladač by se prostě jen připnul a bylo by hotovo.
Sám Apple ostatně v patentu zdůrazňuje, že podobné příslušenství musí být jednoduché, kompaktní a snadno použitelné, jinak ztrácí smysl. Magnetické uchycení má být navíc nejen praktické, ale i bezpečné: Patent totiž dokonce řeší i sílu magnetického pole tak, aby nepoškodilo platební karty nebo jiné předměty s magnetickým zápisem, které by mohly být poblíž.
Kalifornský gigant zároveň počítá s tím, že by podobné řešení mohlo sloužit i pro jiné doplňky než jen ovladače. Dokument mluví obecně o „připevnitelných příslušenstvích zlepšujících specifické funkce zařízení“. To naznačuje, že bychom se časem mohli dočkat i dalších doplňků třeba pro produktivitu, tvorbu obsahu nebo rozšířenou realitu. Jedním dechem je ale třeba dodat, že se stále jedná jen a pouze o patent a jeho realizace proto není vůbec jistá.