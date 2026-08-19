S novou Apple TV dorazí i vylepšený ovladač. Tohle je jedna z jeho nejžádanějších funkcí

Apple se podle všeho po téměř čtyřech letech konečně chystá na novou generaci Apple TV 4K. A jak se nyní ukazuje, změny se nemusí týkat pouze samotného televizního boxu. V kódu macOS Tahoe 26.7 se totiž objevila zmínka o nové generaci Siri Remote, tedy ovladači, který Apple k Apple TV přibaluje.
Konkrétně se v systému objevilo označení „ATVRemote1,5“, které podle dostupných informací odkazuje právě na novou verzi ovladače. Samotný Apple přitom jeho existenci zatím oficiálně nepotvrdil. Jde tedy o další střípek do skládačky kolem připravované Apple TV 4K, která má podle současných úniků dorazit už letos na podzim.
Apple zatím neprozradil, co přesně změní
Co přesně může nová generace ovladače přinést je nicméně velkou otázkou. O konkrétních změnách nového Siri Remote totiž zatím prakticky nic nevíme. Reportér Mark Gurman z Bloombergu sice už dříve naznačil, že Apple připravuje alespoň lehce upravený ovladač a jeho nynější odhalení v macOS jeho existenci potvrzuje podstatně přesvědčivěji, detailnější popis však zatím chybí.
Jedna možnost se ale nabízí téměř okamžitě. Současný Siri Remote sice lze pomocí iPhonu lokalizovat, nemá však Ultra Wideband čip, takže nenabízí přesné hledání známé například z AirTagu. Právě možnost najít ztracený ovladač přesněji přitom patří mezi jednu z nejčastějších věcí, které uživatelé u Siri Remote požadují. Apple by tak teoreticky mohl do nové generace přidat Ultra Wideband technologii. Druhá generace Ultra Wideband čipu se objevila v letošním AirTagu 2, takže potřebná technologie je v ekosystému Applu již k dispozici.
Fotogalerie
Nová Apple TV má být výrazně výkonnější
Co se pak týče samotné Apple TV 4K, ta má být mnohem zajímavější než jen zařízení s novým ovladačem. Podle současných úniků by měla dostat čip A17 Pro a nový bezdrátový čip N1, který má přinést podporu Wi-Fi 7, Bluetooth 6 a Thread. Ještě důležitější ale může být AI. V kódu tvOS 27 se totiž objevily indicie, že Apple připravuje novou AI Siri také pro Apple TV. Pokud se tyto informace potvrdí, mohla by být právě nová Apple TV jedním z prvních zařízení, na kterém se bude nová Siri skutečně používat.
Apple TV 4K se tak po několika letech čekání začíná rýsovat jako poměrně velký upgrade. Nový čip, rychlejší konektivita, AI Siri a nyní pravděpodobně také přepracovaný ovladač. A pokud Apple skutečně přidá do Siri Remote přesné hledání pomocí Ultra Wideband, může jít sice o malou změnu, ale přesně o takovou, kterou oceníte pokaždé, když ovladač zase někam založíte.