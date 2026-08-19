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Odpovědi na konkrétní zprávy i funkční reakce. iOS 27 posouvá komunikaci s Androidem na novou úroveň

Vše o Apple
J. VajdákJan Vajdák
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Když příští měsíc dorazí očekávaný operační systém iOS 27, přinese s sebou i jednu velmi žádanou novinku pro nativní aplikaci Zprávy. Jablíčkáři budou konečně moci plnohodnotně a přehledně odpovídat na konkrétní zelené bubliny, tedy na zprávy od uživatelů chytrých telefonů s operačním systémem Android.

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Vlákna a reakce už bez zmatků

Princip fungování bude naprosto stejný jako u klasických iMessage. Stačí jen dlouze podržet prst na vybrané přijaté zprávě, z kontextové nabídky klepnout na možnost Odpovědět a napsat svůj text. Příjemci se tato reakce zobrazí jako skutečná vláknová (inline) odpověď, která je vizuálně a logicky přímo propojená s původní zprávou.

Zásadního vylepšení se dočkají také oblíbené Tapback reakce. Pokud nyní zareagujete například na sdílenou fotografii, váš kontakt s Androidem konečně uvidí přímo zamýšlené emoji, a nikoliv otravnou a matoucí textovou zprávu oznamující, že se vám „líbí obrázek“.

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Přechod na novější standard

Za těmito příjemnými inovacemi stojí plná podpora moderního standardu RCS Universal Profile 3.0. Jedná se o specifikaci od asociace GSMA, na jejímž publikování se mimochodem podílel i samotný Apple a kterou nyní postupně zavádí do svých jablečných systémů. Předchozí verze Universal Profile 2.4 se sice na iPhonech objevila již v září roku 2024 s příchodem iOS 18, tehdy však ještě nedisponovala technickou podporou pro přímé odpovědi ve vláknech. S blížícím se zářijovým vydáním iOS 27 se to ale na podporovaných iPhonech definitivně změní.

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Jak si ověřit připravenost zařízení

Je však nutné mít na paměti jeden poměrně důležitý detail. Plná funkčnost těchto novinek je úzce spjata s podporou ze strany mobilních operátorů na obou koncích komunikace. Zda je vaše zařízení na tuto změnu vůbec připraveno, si můžete snadno ověřit ještě před samotnou aktualizací na iOS 27:

  • Otevřete na svém iPhonu Nastavení.
  • Přejděte do sekce Aplikace.
  • Vyberte položku Zprávy.
  • Najděte kolonku Zasílání zpráv RCS a zkontrolujte, zda je přepínač aktivní.

Pokud toto příslušné nastavení ve svém menu vůbec nevidíte, znamená to jediné. A sice že váš stávající operátor prozatím tuto moderní funkci pro vaše telefonní číslo plně neaktivoval.

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Zdroj
Diskuze
iOS 27

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