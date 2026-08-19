Odpovědi na konkrétní zprávy i funkční reakce. iOS 27 posouvá komunikaci s Androidem na novou úroveň

Když příští měsíc dorazí očekávaný operační systém iOS 27, přinese s sebou i jednu velmi žádanou novinku pro nativní aplikaci Zprávy. Jablíčkáři budou konečně moci plnohodnotně a přehledně odpovídat na konkrétní zelené bubliny, tedy na zprávy od uživatelů chytrých telefonů s operačním systémem Android.
Vlákna a reakce už bez zmatků
Princip fungování bude naprosto stejný jako u klasických iMessage. Stačí jen dlouze podržet prst na vybrané přijaté zprávě, z kontextové nabídky klepnout na možnost Odpovědět a napsat svůj text. Příjemci se tato reakce zobrazí jako skutečná vláknová (inline) odpověď, která je vizuálně a logicky přímo propojená s původní zprávou.
Zásadního vylepšení se dočkají také oblíbené Tapback reakce. Pokud nyní zareagujete například na sdílenou fotografii, váš kontakt s Androidem konečně uvidí přímo zamýšlené emoji, a nikoliv otravnou a matoucí textovou zprávu oznamující, že se vám „líbí obrázek“.
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Přechod na novější standard
Za těmito příjemnými inovacemi stojí plná podpora moderního standardu RCS Universal Profile 3.0. Jedná se o specifikaci od asociace GSMA, na jejímž publikování se mimochodem podílel i samotný Apple a kterou nyní postupně zavádí do svých jablečných systémů. Předchozí verze Universal Profile 2.4 se sice na iPhonech objevila již v září roku 2024 s příchodem iOS 18, tehdy však ještě nedisponovala technickou podporou pro přímé odpovědi ve vláknech. S blížícím se zářijovým vydáním iOS 27 se to ale na podporovaných iPhonech definitivně změní.
Jak si ověřit připravenost zařízení
Je však nutné mít na paměti jeden poměrně důležitý detail. Plná funkčnost těchto novinek je úzce spjata s podporou ze strany mobilních operátorů na obou koncích komunikace. Zda je vaše zařízení na tuto změnu vůbec připraveno, si můžete snadno ověřit ještě před samotnou aktualizací na iOS 27:
- Otevřete na svém iPhonu Nastavení.
- Přejděte do sekce Aplikace.
- Vyberte položku Zprávy.
- Najděte kolonku Zasílání zpráv RCS a zkontrolujte, zda je přepínač aktivní.
Pokud toto příslušné nastavení ve svém menu vůbec nevidíte, znamená to jediné. A sice že váš stávající operátor prozatím tuto moderní funkci pro vaše telefonní číslo plně neaktivoval.