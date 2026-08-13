iOS 27 přidává skrytou novinku. Při hovoru upozorní na narozeniny ohňostrojem

Nová aktualizace systému iOS 27 sice přináší řadu velkých změn, ale Apple nezapomněl ani na drobné, o to sympatičtější detaily. Jedním z nich je šikovné upozornění na narozeniny, které vás může zachránit před pěkným trapasem. Pokud někomu zavoláte v den jeho narozenin, iPhone vám tuto skutečnost na displeji nečekaně připomene oslavným ohňostrojem. Dárek už sice budete muset zařídit sami, ale samotné přání už zaručeně nezmeškáte.
Upozornění, které nepřehlédnete
Ačkoliv se může jednat o vůbec nejmenší novinku v celém systému, je upozornění na narozeniny v aplikaci Telefon velmi příjemným oživením. V aktuálních beta verzích funguje systém tak, že při vytáčení nebo přijímání hovoru zkontroluje informace uložené na kartě daného kontaktu. To vlastně dělal vždy, protože z ní čerpá jméno a fotografii volajícího. Nově však hledá i přesné datum narození.
Pokud se zjistí, že má daný člověk právě v den hovoru narozeniny, objeví se na obrazovce naprosto nepřehlédnutelné oznámení. Ať už voláte vy jemu, nebo on vám, displej iPhonu se rozzáří výrazným animovaným bannerem s poletujícím ohňostrojem v pozadí. Oznámení na vás vyskočí ještě před samotným spojením hovoru, takže máte přesně těch pár drahocenných vteřin na to, abyste si v hlavě rychle připravili gratulaci.
Apple myslí na detaily a soukromí
I u takto drobné a zábavné vizuální hříčky myslí kalifornský gigant na maximální transparentnost. Značný důraz na ochranu soukromí se projevuje tím, že Apple přímo na samotném banneru malým písmem uvádí, odkud tuto informaci vlastně vzal. Displej tak zobrazí krátkou poznámku o tom, že data pocházejí z vašich vlastních uložených kontaktů. Po klepnutí na banner se navíc dostanete přímo na kompletní vizitku, kde si můžete správné datum případně ještě vizuálně ověřit.
Ačkoliv se v tomto případě nejedná o žádnou pokročilou funkci z balíku Apple Intelligence, celý princip sdílí naprosto stejnou filozofii. iPhone pouze chytře využívá ty informace, které už beztak máte uložené přímo ve svém zařízení, a inteligentně vám je servíruje v ten pravý okamžik bez odesílání jakýchkoliv dat třetím stranám. Samozřejmě by se dalo namítnout, že upozornění na narozeniny by se hodilo znát o něco dříve, abyste stihli pořídit dárek. Jde však o nesmírně promyšlený a milý doplněk, který dokazuje, že Apple při vývoji svých systémů myslí i na reálné a velmi lidské scénáře z každodenního používání.