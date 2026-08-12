Legenda Nintenda nabírá druhý dech. Tyto novinky ji dostanou na Android a moderní handheldy

Nintendo DS se ani po letech nechystá zmizet z herní historie. Právě naopak. Vývojáři stále hledají nové způsoby, jak na moderní handheldy přenést jeho unikátní kombinaci dvou displejů, dotykového ovládání a stylusu. Nově se o to stará vývojář Sapphire Rhonodite, který stojí hned za dvojicí projektů s názvy WatermelonDS a SeedlessDS.
WatermelonDS přibližuje Nintendo DS moderním zařízením
Ambicióznějším projektem z této dvojice je WatermelonDS. Ten vychází z emulátoru melonDS a zároveň navazuje na koncept, který v minulosti proslavil DraStic. Hlavním cílem je nabídnout plnohodnotnou emulaci Nintendo DS na současných zařízeních a zároveň naplno využít možnosti, které nabízí moderní Android.
Aktuální verze 0.7.0 přináší především výrazně přepracované uživatelské rozhraní. Upraven byl launcher, úvodní obrazovka i způsob zobrazování seznamu ROM a funkcí RetroAchievements. WatermelonDS tak postupně získává vlastní podobu a nejde už jen o další projekt snažící se nabídnout základní emulaci.
Ještě zajímavější je experimentální Vulkan FastPath. Ten má v budoucnu pomoci zvýšit výkon a současně zefektivnit vykreslování. V současné podobě je však stále nutné počítat s tím, že jde o experimentální technologii. Pro fanoušky Nintendo jde přesto o zajímavý vývoj, který ukazuje, že emulace této konzole má stále kam pokračovat.
SeedlessDS míří na méně výkonný hardware
SeedlessDS volí poněkud odlišný přístup. Vychází ze starší verze DraSticu a jeho hlavním cílem je nabídnout dobře fungující emulaci i na hardwarově slabších zařízeních. Vývojář jej proto označuje v podstatě za menšího sourozence WatermelonDS. Nesnaží se za každou cenu nabídnout maximum funkcí a výkonu, ale spíše zpřístupnit Nintendo DS také majitelům méně výkonných handheldů.
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To může být zajímavé především u zařízení, jejichž konstrukce je přímo uzpůsobena hraní na dvou displejích. Příkladem je například Anbernic RG DS. SeedlessDS počítá s ovládáním prostřednictvím fyzických tlačítek, podporou dvou displejů i integrací RetroAchievements. Dostupný je na GitHubu a nechybí mu ani funkce, které jsou dnes u podobných emulátorů prakticky samozřejmostí:
- save states,
- cheaty,
- globální i individuální nastavení jednotlivých her,
- ovládání přizpůsobené gamepadům,
- podpora zařízení se dvěma displeji.
Nintendo DS tak dostává nový život
Oba projekty ukazují, že emulace DS rozhodně není uzavřenou kapitolou. Dvoudisplejová konstrukce Nintendo DS má totiž na současných specializovaných handheldech stále své kouzlo. Zatímco na běžném telefonu je nutné oba displeje nějakým způsobem simulovat na jedné obrazovce, u zařízení navržených přímo pro tento typ hraní lze jejich rozložení využít mnohem přirozeněji.
SeedlessDS navíc počítá s dalšími optimalizacemi, rozšiřováním kompatibility a lepší podporou ovladačů. Vývojář plánuje také linuxovou verzi, která by mohla otevřít dveře k využití na dalších handheldech, například ze série Anbernic RG35XX SP.
Pro fanoušky Nintendo DS je to rozhodně dobrá zpráva. Namísto jediného univerzálního řešení totiž vzniká dvojice projektů, z nichž každý může postupovat trochu jiným směrem. Zatímco WatermelonDS může posouvat možnosti emulace po technologické stránce, SeedlessDS se soustředí především na dostupnost, jednoduchost a podporu slabšího hardwaru.