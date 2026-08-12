Výroba iPhone v ohrožení. Nedostatek pamětí RAM nutí Apple omezit plány, hrozí nedostupné zásoby

Apple je nucen omezovat své celosvětové plány na dodávky nového hardwaru pro rok 2026. Důvodem je přetrvávající a stále závažnější celosvětový požadavek po paměťových čipech DRAM, kterých je na trhu výrazný nedostatek. S touto informací přišel uznávaný analytik Ming-Chi Kuo.
Fámy o zablokovaných procesorech u TSMC se nezakládají na pravdě
Kuo ve svém podrobném rozboru reagoval na nedávné spekulace zahraničních médií, podle kterých měly u dvorního výrobce čipů TSMC ležet nerozbalené a nezpracované procesory v hodnotě až jedné miliardy dolarů. Důvodem mělo být to, že pro ně Apple nedokázal včas sehnat potřebné paměťové moduly.
Kuo tyto zprávy však důrazně vyvrací. Vysvětluje, že Apple plánuje výrobu samotných procesorů minimálně s tříměsíčním předstihem na základě přesně alokovaného množství dostupné paměti a nenechává u TSMC vyrábět kremíkové desky do zásoby. Výrobní procesy obou společností jsou natolik úzce koordinované a špičkově řízené, že k podobnému scénáři podle Kua dojít nemohlo. Samotný problém s nedostatkem RAM pamětí je však podle něj více než reálný.
AI datacentra dostávají přednost před spotřebiteli
Hlavní příčinou současné krize v dodavatelském řetězci je masivní rozmach umělé inteligence. Výrobci paměťových čipů totiž v současné době plně prioritizují zakázky pro AI datacentra a serverové infrastruktury. Kontrakty v tomto odvětví jsou pro ně nesrovnatelně ziskovější než dodávky pro běžnou spotřebitelskou elektroniku. Pro výrobce chytrých telefonů a počítačů tak na trhu zůstává výrazně méně volných kapacit.
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Omezené zásoby iPhonu 18 Pro a další zdražování
Problémy s nedostatečnými dodávkami pamětí se již v minulých měsících podepsaly na horší dostupnosti počítačů Mac Studio, Mac mini nebo MacBook Air. Nyní se však zdá, že pokračující krize naplno zasáhne i nadcházející zářijové novinky z kategorie telefonů.
Nízké zásoby čipů již vedly k růstu cen a prodlužování dodacích lhůt. Apple z tohoto důvodu zvýšil ceny všech svých Maců a iPadů již v červnu a v září se očekává další vlna zdražování, která zasáhne právě telefony. Modely iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max a zbrusu nový skládací iPhone Ultra budou kvůli problémům s paměťmi dostupné pouze v omezeném množství. Dají se tak s velkou pravděpodobností očekávat bleskové výpadky zásob a vyprodání všech dostupných kusů hned v prvních minutách předobjednávek.