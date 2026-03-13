Kdy se dočkáme MacBooku Air s OLED displejem? Nejlepší Apple informátor současnosti má jasno

O tom, že Apple plánuje přejít na technologii OLED i u svých počítačů, se mluví už několik let. Nejnovější informace ale naznačují, že MacBook Air s OLED displejem jen tak nepřijde. Podle zprávy reportára Marka Gurmana z agentury Bloomberg si na něj budeme muset počkat minimálně do roku 2028, možná dokonce ještě o něco déle.
Pro mnoho lidí to může být překvapení, protože Apple už OLED displeje používá poměrně dlouho. Najdeme je například v iPhonech nebo Apple Watch a od roku 2024 také v iPadu Pro. Jenže u notebooků je situace výrazně složitější.
Peníze, peníze, peníze…
Hlavním důvodem, proč se OLED zatím nedostal do MacBooku Air, je cena. Velké OLED panely s vysokým rozlišením jsou stále výrazně dražší než klasické LCD displeje, které Apple používá dnes. U iPhonu nebo Apple Watch je displej relativně malý, takže výrobní náklady nejsou tak vysoké. U notebooku s úhlopříčkou kolem 13″ nebo 15″ je ale situace jiná. Apple proto zatím plánuje nasadit OLED především do nejdražších zařízení, kde vyšší cena tolik nevadí. Právě proto by se první notebook s OLED displejem měl objevit nejdříve v řadě MacBook Pro.
OLED MacBook Pro na obzoru
Podle současných informací Apple pracuje na MacBooku Pro s OLED displejem a dotykovou obrazovkou. Pokud se plány nezmění, mohl by se tento model objevit už na konci roku 2026. Někteří analytici ale upozorňují, že realistický termín může být spíše začátek roku 2027. Apple tak pravděpodobně zopakuje strategii, kterou používá i u jiných technologií. Nejprve novinku uvede v dražší produktové řadě, kde si může dovolit vyšší výrobní náklady, a teprve později ji postupně rozšíří i do dostupnějších zařízení.
MacBook Air je přitom pro Apple typický střední segment. Je to notebook určený pro širokou skupinu uživatelů, takže jeho cena musí zůstat relativně rozumná. Právě to je důvod, proč se OLED do této řady dostane až s větším odstupem.
Proč vlastně OLED?
Technologie OLED má proti současným LCD nebo mini-LED displejům několik výhod. Nejviditelnější je kontrast. Každý pixel totiž svítí samostatně a při zobrazení černé barvy se úplně vypne. Výsledkem je mnohem hlubší černá a výraznější barvy. OLED displeje navíc obvykle nabízejí širší pozorovací úhly a mohou být i energeticky úspornější. Pokud je na obrazovce více tmavých ploch, spotřeba energie klesá, protože černé pixely vůbec nesvítí. Kdo někdy porovnával iPhone s OLED displejem se starším LCD panelem, ví, že rozdíl je na první pohled patrný. U notebooků by mohl být efekt ještě výraznější, zejména při sledování filmů nebo práci s fotografiemi.
MacBook Air zatím beze změn
Podle analytika Ming-Chi Kua by se OLED MacBook Air mohl objevit až v roce 2028 nebo 2029. Do té doby tedy Air pravděpodobně zůstane u klasického LCD displeje, který Apple používá dnes. Teoreticky by Apple mohl mezitím přejít na technologii mini-LED, kterou už používá u MacBooků Pro. Zatím ale neexistují žádné konkrétní informace, že by se takový krok skutečně připravoval. Pokud se tedy nic zásadního nezmění, MacBook Air bude ještě několik let pokračovat v současné podobě.
Pokud se podíváte na historii Applu, není tento přístup nasazování nových technologií nijak neobvyklý. Cupertinská společnost většinou novinky nasazuje nejprve u prémiových produktů, vyzkouší si výrobu i reakce uživatelů, a teprve posléze přichází na řadu případné rozšíření do dalších zařízení. Zrovna OLED displeje mohou posloužit jako dobrý příklad. Nejprve se objevily v Apple Watch, potom v iPhonech, následně v iPadu Pro a v budoucnu pravděpodobně dorazí i do Maců.
MacBook Air tak sice na OLED ještě nějakou dobu čeká, ale pokud Apple opravdu plánuje přejít na tuto technologii napříč celým portfoliem, je jen otázkou času, kdy se dostane i sem. A až se to stane, bude to pravděpodobně jedna z nejviditelnějších změn, jaké tento notebook za poslední roky zažil.