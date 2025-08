iPhone čeká největší upgrade displeje od dob iPhonu X. Apple chystá technologii z iPadu Pro

Apple podle nejnovějších informací plánuje v příštích letech nasadit do svých iPhonů tandemové OLED panely, které jsou zatím exkluzivní pro nejnovější M4 iPad Pro. Podle serveru The Elec má firma připravený dvouletý výrobní plán, aby se tato technologie mohla přizpůsobit potřebám iPhonu. Přesto to vypadá, že první iPhone s tandemovým OLED dorazí nejdříve po roce 2028.

Tandemová OLED technologie v iPadu Pro využívá dvě vrstvy RGB organických diod umístěné nad sebou. Díky tomu nabízí vyšší jas, lepší energetickou účinnost a delší životnost než současné jednovrstvé OLED panely v iPhonu. V případě chystaného iPhonu ale Apple zvažuje tzv. „zjednodušenou tandemovou“ variantu, kdy by se dvojvrstvý systém týkal pouze modrého subpixelu, zatímco červený a zelený by zůstaly jednovrstvé.

S tímto konceptem přišla LG Display, která má v této oblasti technologický náskok před Samsungem a už dříve tandemové OLED pro iPhone Applu navrhovala. Právě LG dnes Applu dodává více OLED panelů pro iPad Pro než Samsung a navíc už vyrábí dvouvrstvé OLED displeje pro automobilový průmysl. Samsung naopak pro automobily zatím používá hlavně klasické jednovrstvé panely.

Apple se podle všeho bude chtít opřít o více dodavatelů, aby zajistil dostatečnou výrobní kapacitu a zároveň udržel konkurenceschopnou cenu. Vedle LG a Samsungu tak může do hry vstoupit i čínské BOE. Stejně jako u všech dlouhodobých plánů ale platí, že se mohou kdykoli změnit. Pokud se tandemová OLED technologie skutečně dostane do iPhonů, půjde o největší evoluční skok displejů od příchodu OLED panelů do iPhonu X v roce 2017.