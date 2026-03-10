Zavřít reklamu

Macy letos ještě zdaleka neřekly poslední slovo! Tyto novinky nás v příštích měsících čekají

Mac
Amaya Tomanová
0

Zdá se, že letošní rok bude pro Macy ještě zajímavější, než se na první pohled zdálo. Podle informací Marka Gurmana z agentury Bloomberg totiž Apple chystá další vlnu aktualizací, která má doplnit letošní nabídku počítačů. Po nedávném uvedení MacBooku Air s čipem M5 a také profesionálních MacBooků Pro s čipy M5 Pro a M5 Max tak mají v průběhu roku přijít další modely – konkrétně nový Mac Studio, aktualizovaný iMac, vylepšený Mac mini a dokonce i zcela nový typ MacBooku.

Výkonnější Mac Studio

Prvním z očekávaných nových Maců by měl být Mac Studio. Ten by se měl podle dostupných informací objevit zhruba v polovině roku. Designově se prý nic zásadního měnit nebude. Apple má podle všeho zachovat stejnou konstrukci jako u současné generace, což dává docela smysl – Mac Studio patří mezi ty produkty Applu, u kterých si design poměrně rychle našel své místo. Malá hliníková „krabička“ s velkým výkonem uvnitř jednoduše funguje. Změny by se tak měly odehrát hlavně uvnitř. Očekává se nasazení čipu M5 Max a pravděpodobně také některé varianty čipu Ultra, která by mohla vycházet z generace M4 nebo M5. Mac Studio je přitom zajímavý hlavně tím, že cílí na poměrně specifickou skupinu uživatelů – vývojáře, střihače videa, grafiky nebo hudební producenty. Je to vlastně takový kompromis mezi běžným Macem a extrémně výkonným Macem Pro.

iMac v nových barvách

Dalším počítačem, který by měl letos projít aktualizací, je iMac. Ten by měl dostat čip M5, což je u tohoto modelu poměrně očekávaný krok. Podle dostupných informací by mělo dojít také k úplné obměně barevné palety. Na tu jsem obzvlášť zvědavá, protože s barvami to Apple u iMaců opravdu umí. Už první barevné iMacy z konce devadesátých let ukázaly, že počítač nemusí být jen šedá krabice na stole. A dnešní generace s tenkým tělem a výraznými odstíny na tuhle tradici vlastně docela hezky navazuje.

Vnitřní proměna Macu mini

Aktualizace čeká také Mac mini. Stejně jako u Mac Studia se však nemá měnit design. Nový Mac mini by měl nabídnout čipy M5 a M5 Pro, což by znamenalo další posun výkonu při zachování kompaktních rozměrů. Mac mini je mimochodem jeden z těch Maců, které si podle mě získaly respekt hlavně díky své nenápadnosti. Na stole zabere minimum místa, není hlučný a přitom zvládne překvapivě hodně práce. Není to počítač, který by se snažil být středem pozornosti, ale právě v tom je jeho kouzlo.

Na konci roku možná dorazí úplně nový MacBook

Největší překvapení si ale Apple pravděpodobně nechává až na konec roku. Podle Gurmana totiž firma připravuje nový high-endový MacBook, který by mohl nést označení MacBook Ultra. Pokud se tyto informace potvrdí, šlo by o poměrně zásadní změnu. Tento model by měl totiž nabídnout první dotykový displej v historii Maců a zároveň OLED panel.

Dotykové ovládání je přitom něco, čemu se Apple u Maců dlouhá léta vyhýbal. Steve Jobs kdysi otevřeně říkal, že dotyk na notebooku nedává smysl, protože by uživatel musel neustále sahat na displej. Jenže svět se mezitím trochu změnil. Dotykové displeje dnes nabízí řada konkurentů a Apple zároveň čím dál víc propojuje iPadOS a macOS. Pokud by tedy dotykový MacBook opravdu dorazil, byl by to jeden z největších posunů Maců za poslední roky.

Macy v roce 2026

Pokud se všechny tyto informace potvrdí, bude letošní rok pro Mac opravdu nabitý. Apple už představil několik nových modelů a další mají ještě přijít. A i když se může zdát, že některé změny jsou jen evoluční – nový čip, drobné úpravy nebo nové barvy – historie Applu ukazuje, že právě tyto postupné kroky často připravují půdu pro větší změny. Osobně jsem nejvíc zvědavá na dvě věci. Zaprvé na to, jestli Apple opravdu přinese dotykový MacBook. A zadruhé na to, jakým směrem se bude dál vyvíjet design Maců. Protože jestli něco Apple za posledních padesát let ukázal, pak to, že počítač může být nejen pracovní nástroj, ale i produkt, který vás jednoduše baví používat.

