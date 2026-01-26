Bloomberg: Nové Macy dorazí zaručeně v první polovině roku

Apple se v letošním roce chystá výrazně oživit nabídku Maců. Podle informací Marka Gurmana z agentury Bloomberg plánuje společnost uvést nové modely MacBooku Pro, MacBooku Air, Mac Studia i monitor Studio Display. A to už v první polovině letošního roku. Jako první mají dorazit nové MacBooky Pro s čipy M5 Pro a M5 Max. Jejich uvedení se očekává v nejbližších měsících a půjde především o výkonnostní upgrade bez zásadních změn designu.
Zásadní novinka má ale přijít ke konci roku. Apple údajně chystá kompletně přepracovaný MacBook Pro s OLED dotykovým displejem, tenčím tělem, novými čipy M6 Pro a M6 Max a dokonce i s podporou mobilního připojení. Ve hře je také Dynamic Island. MacBook Air by se letos měl dočkat přechodu na čip M5. Mac Studio má pak nabídnout výkonnější varianty M5 Max a M5 Ultra. Vedle počítačů Apple připravuje i novou generaci Studio Display, u něhož se spekuluje o mini-LED technologii, podpoře ProMotion až 120 Hz, HDR a výkonném čipu A19 nebo A19 Pro. Kromě toho Apple pracuje také na levnější MacBooku s čipem z iPhonu 16 Pro a na novém Macu mini, který by měl rovněž dorazit s novějším čipem. Pokud se tyto plány potvrdí, čeká fanoušky jablečných počítačů mimořádně nabitý rok.