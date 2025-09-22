Nový levný MacBook klepe na dveře a bude nakonec možná výkonnější, než se očekávalo!

V posledních měsících se objevují zvěsti o tom, že Apple plánuje levnější MacBook, který by měl být poháněn čipem z iPhonů. Do prodeje by se mohl dostat koncem roku 2025 nebo začátkem roku 2026. Zůstává ale otázkou, zda notebook dostane čip A18 Pro, nebo novější A19 Pro.
Levnější MacBook s iPhone čipem
Analytik Ming-Chi Kuo v červnu uvedl, že MacBook by měl být vybaven A18 Pro, který Apple poprvé nasadil do iPhonu 16 Pro. Stejnou informaci potvrdil i DigiTimes a také důkazy nalezené přispěvatelem MacRumors Aaronem Perrisem. To by znamenalo, že specifikace již byly uzavřeny a Apple se rozhodl pro tento čip.
Nedávno se ale na čínské síti Weibo objevily zprávy od účtu „Mobile Phone Chip Expert“, že Apple zvažuje použití čipu A19 Pro. Není zatím jasné, zda by šlo o verzi se 6jádrovým GPU z iPhonu 17 Pro, nebo slabší 5jádrovou variantu z iPhonu Air. Tento zdroj má určitou důvěryhodnost, protože dříve správně informoval o paměti 12 GB RAM u iPhonu 17.
Kdy dorazí?
Pokud by Apple sáhl po A19 Pro, šlo by o výrazný posun. Tento čip je rychlejší než A18 Pro, nabízí až 12 GB sjednocené paměti a výkonem se blíží novějším Macům. A18 Pro má „jen“ 8 GB RAM a výkon srovnatelný s čipem M1. Oba čipy ovšem postrádají podporu Thunderboltu, takže MacBook by nabízel standardní USB-C porty s přenosovou rychlostí do 10 Gb/s a podporou pouze jednoho externího monitoru (další jen přes DisplayLink adaptéry).
Fotogalerie
Podle Kua by měl levnější MacBook disponovat 13palcovým displejem a nabízet několik barevných variant – stříbrnou, modrou, růžovou a žlutou. Apple obvykle představuje nové Macy v říjnu, takže pokud se tak nestane letos, další příležitostí by mohl být březen 2026.