Apple TV dostane konečně pořádnou Siri. Únik odhalil AI novinku, kterou Apple zatím tají

Apple letos v červnu při představení nové generace systémů hodně mluvil o takzvané „One Siri“, tedy nové Siri poháněné umělou inteligencí, která má nabídnout výrazně chytřejší a konzistentnější zkušenost napříč zařízeními. Jednoho důležitého produktu se však tehdy Apple prakticky nedotkl – Apple TV. Nyní se zdá, že víme proč.
V kódu tvOS 27 se totiž objevily nové indicie, které naznačují, že Apple chystá AI Siri také pro Apple TV. A co je ještě zajímavější, podle dostupných informací by mohla být jedním z hlavních důvodů, proč Apple letos představí nový hardware Apple TV 4K.
Siri se objevila přímo v tvOS 27
Objev pochází z nástroje Device Hub, který lze prostřednictvím Xcode využít k prohlížení aplikací a funkcí jednotlivých systémů. Při porovnání tvOS 26 a tvOS 27 se ukázalo, že v novější verzi přibyla položka Siri.
Ještě zajímavější je řetězec „com.apple.campo“, který je s touto položkou spojený. Právě „Campos“ je podle předchozích zjištění interní kódové označení Applu pro novou AI Siri. Nejde tedy jen o to, že se v systému objevilo slovo Siri. Kombinace nové položky a označení „campo“ poměrně silně naznačuje, že Apple skutečně připravuje AI verzi Siri pro tvOS 27.
Zajímavé je, že se dokonce podařilo pokusit se „Campo.app“ v Device Hubu spustit. Systém však aplikaci odmítl otevřít s tím, že není povolena. Z dostupných informací proto zatím nevíme, jak přesně bude Siri na Apple TV fungovat.
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Starší Apple TV možná ostrouhají
A právě tady je jeden z největších otazníků. Únik totiž neříká, zda se AI Siri dostane také na současné modely Apple TV 4K, nebo bude vyžadovat nový hardware. V redakci by nás nicméně absolutně nepřekvapilo, kdyby Apple chystal AI Siri jako jednu z hlavních funkcí nové Apple TV 4K. Pokud totiž bude novinka vyžadovat výkonnější hardware, může jít zároveň o poměrně elegantní způsob, jak zákazníky přesvědčit k upgradu.
Apple přitom už při letošním WWDC zdůrazňoval, že chce mít Siri napříč svými zařízeními co nejvíce sjednocenou. Apple TV a HomePod ale tehdy zůstaly stranou a společnost u nich zmínila jen minimum nových funkcí. Právě proto současný únik dává poměrně velký smysl. Pokud Apple potřebuje pro AI Siri nový hardware, nemohl ji jednoduše oznámit společně s iOS 27 a dalšími systémy.
A pokud se současné informace potvrdí, Apple TV se letos konečně dočká Siri, která nebude jen o něco chytřejší verzí té současné, ale skutečně AI asistentem nové generace. A Apple si její příchod možná schovává jako hlavní důvod, proč si koupit novou Apple TV 4K. Zda vás k přechodu přesvědčí či nikoliv je nicméně otázkou – přeci jen, využitelnost Siri na Apple TV byla doposud docela malá a upřímně je docela těžké si představit, že by tuto skutečnost Siri AI zrovna na televizi změnila.
Už na ni čekám jak na smilování stará už odchází, tak snad bude co nejdřív.