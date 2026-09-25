Oblíbená funkce Apple TV dostane nečekanou novinku. Spořiče obrazovky mají začít vydávat zvuky

Spořiče obrazovky patří podle mě dlouhodobě mezi nejhezčí drobnosti, které Apple TV nabízí. O to víc proto potěší, že se Apple podle nového úniku chystá tento prvek zase o něco vylepšit. Kód tvOS 27 totiž ukrývá podporu zvukových efektů u spořičů obrazovky, přičemž první důkazy o připravované funkci se podařilo objevit u Snoopy.
Na novinku upozornil leaker pdfu, který v kódu tvOS 27 objevil skryté možnosti nastavení zvuku právě pro spořič se Snoopy. Fajn je pak to, že si dle všeho budeme moci podle nalezených možností vybrat mezi zapnutým zvukem, jeho úplným vypnutím nebo režimem „Reduced“, tedy omezenou variantou. Apple tak naštěstí nebude nikoho nutit, aby mu spořič obrazovky začal zničehonic ozvučovat obývák.
Apple is preparing sound effects for the Snoopy screen saver on Apple TV.
Hidden controls in tvOS 27 will let you turn screen-saver audio on or off, with a third “Reduced” option.
None of the Snoopy content packages include audio yet. pic.twitter.com/WN5Kd4Ec1F
— pdfu (@itspdfu) September 25, 2026
Zatím jen Snoopy, další ale mohou následovat
V tuto chvíli byla podpora zvuku nalezena pouze u Snoopy spořičů a žádný důkaz o jejím nasazení u dalších spořičů zatím k dispozici není. Bylo by ale poměrně logické, kdyby Apple postupem času podobnou možnost rozšířil i jinam – třeba na přírodní spořiče, abychom mohli poslouchat zvuky pralesa, moře a tak podobně. Nicméně i ozvučený Snoopy dává vzhledem k animovanému charakteru spořiče docela smysl.
Je nicméně třeba myslet na to, že jde zatím o funkci ukrytou v kódu, nikoliv o běžně dostupnou novinku, kterou by Apple oficiálně představil. Není tedy zcela jasné, natožpak jisté, kdy ji společnost skutečně aktivuje ani zda se v této podobě nakonec dostane ke všem uživatelům.
Načasování úniku je každopádně zajímavé. Říjen má totiž být pro Apple poměrně nabitým měsícem a mezi očekávanými produkty je také nová Apple TV 4K, jejíž obrázek se objevil v kódu Apple právě dnes. K tomu nyní přibývá i tahle drobná softwarová vychytávka, která blížící se příchod novinky svým způsobem potvrzuje. Pokud tedy patříte mezi lidi, kteří nechávají Apple TV běžet jen proto, aby se na televizi zobrazovaly její povedené spořiče, brzy k nim možná dostanete i odpovídající zvukovou kulisu.