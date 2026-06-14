Zahrál jsem si na Macu „nový“ Age of Empires II DE a vy byste rozhodně měli taky

Když se řekne Age of Empires II, většině hráčů se okamžitě vybaví jedna z nejlegendárnějších strategií všech dob. Hra, která definovala žánr real-time strategií, vychovala celou generaci hráčů a dodnes má aktivní komunitu čítající statisíce fanoušků. Právě proto jsem měl z jejího nedávného příchodu na Macy s Apple Silicon obrovskou radost, protože i já jsem hraním této legendární strategie strávil v minulosti opravdu hodně času. Možná proto jsem však měl paradoxně i trochu obavy z toho, jak se znovuzrození této legendy na Macu povede. Porty podobně starých her totiž umí dopadnout všelijak. Naštěstí se ale ukázalo, že v tomto případě není důvod k panice. Age of Empires II: Definitive Edition na Macu totiž funguje překvapivě dobře a po několika hodinách hraní jsem měl pocit, jako by na této platformě existovala odjakživa.
Technické zpracování a první dojmy
Za portem stojí studio Feral Interactive, které mají majitelé Maců dobře zapsané v paměti díky převodům celé řady populárních her. Tentokrát dostali do rukou pořádný kus herní historie a podle mého názoru odvedli velmi dobrou práci.
Hra totiž běží nativně na Macích s Apple Silicon a podporuje vysoká rozlišení včetně 4K. Nejde přitom jen o prosté spuštění starého titulu na novém hardwaru. Definitive Edition přináší přepracovanou grafiku, nové animace, remasterovaný soundtrack a řadu drobných vylepšení, která modernizují původní zážitek, aniž by zničila jeho atmosféru, což je ve výsledku docela pochopitelné vzhledem k tomu, že pro Windows vyšla Definitive Edition na podzim 2019. Už po několika minutách hraní je tak jasné, že tvůrci velmi dobře pochopili, proč si lidé Age of Empires II zamilovali. Nesnaží se totiž za každou cenu měnit fungující recept. Naopak. Zachovávají vše podstatné a pouze odstraňují věci, které působily zastarale.
Hratelnost, která nestárne
Ačkoliv od původního vydání uběhlo více než dvacet let, Age of Empires II stále ukazuje, proč je dodnes považováno za jednu z nejlepších strategií historie. Princip samozřejmě zůstává jednoduchý. Začínáte s několika vesničany, těžíte suroviny, stavíte ekonomiku, postupujete věky a postupně budujete armádu, která má rozdrtit soupeře. Jenže právě v téhle zdánlivé jednoduchosti se skrývá neuvěřitelná hloubka.
Každá civilizace se hraje trochu jinak. Britové spoléhají na legendární lučištníky, Frankové na těžkou jízdu, Mongolové na rychlost a nájezdy. Díky tomu vás hra nutí neustále přemýšlet a přizpůsobovat strategii konkrétní situaci. Velkou předností je také obsah. Už základní hra nabízí obrovské množství historických kampaní, scénářů a výzev. Nechybí ani rozšíření, která přidávají další civilizace, kampaně a herní mechaniky. Pokud se do hry ponoříte naplno, bez problémů vám zabere desítky až stovky hodin.
Přesně tady podle mě Age of Empires II ukazuje svou největší sílu. Není to hra, kterou dohrajete za víkend a odinstalujete. Je to titul, ke kterému se neustále vracíte. Jednou si chcete zahrát historickou kampaň, podruhé rychlou šarvátku proti AI a potřetí zkusíte novou civilizaci, kterou jste dosud ignorovali.
Jak se povedl samotný Mac port?
Jelikož jsem hru hrál před lety na Windows, když Feral nedávno oznámil její příchod v DE verzi na Macy s Apple Silicon, byl jsem extrémně zvědavý na to, jak vše poběží. Přeci jen se bavíme o hře, která sice původně vznikla před více než čtvrt stoletím, ale její Definitive Edition už využívá výrazně modernější technologie a umí být překvapivě náročná zejména ve větších bitvách s desítkami až stovkami jednotek na mapě. Když proto přišla možnost si hru vyzkoušet, neváhal jsem ani minutu a nyní mohu s klidným srdcem říci, že jsem udělal dobře. Tedy, jak se to vezme – hra vás totiž chytne a nepustí, takže velmi rychle ztratíte pojem očase.
Osobně jsem Age of Empires II: Definitive Edition testoval na MacBooku Air s čipem M3 a 8 GB operační paměti, tedy nikoliv na žádné přehnaně výkonné konfiguraci. O to více mě překvapilo, jak dobře hra fungovala. Už od prvního spuštění bylo jasné, že nejde o žádný uspěchaný port, ale o titul, který byl pro Apple Silicon skutečně optimalizován.
Menu reaguje okamžitě, načítání jednotlivých kampaní je velmi rychlé a během hraní jsem prakticky nenarazil na žádné výraznější zpomalení a to ani ve chvílích, kdy se na obrazovce střetávaly velké armády a mapa byla zaplněna budovami, jednotkami i efekty. MacBook Air navíc zůstával stále relativně chladný, což není u náročnějších aplikací a her u stroje s pasivním chlazení vůbec samozřejmost.
Příjemným překvapením byla i výdrž baterie. Samozřejmě nejde o nenáročnou kancelářskou práci, takže spotřeba energie je vyšší, ale rozhodně jsem neměl pocit, že by hra dokázala notebook vybít během chvíle. Naopak je vidět, že Apple Silicon si s podobnými tituly poradí výrazně lépe, než bychom ještě před pár lety od MacBooku Air očekávali.
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Zajímavé je, že podobné zkušenosti sdílí i řada dalších hráčů. Na diskusních fórech a Redditu se po vydání objevilo množství pozitivních reakcí na výkon hry na čipech M1, M2, M3 i M4. Většina hráčů se shoduje na tom, že port působí velmi dobře odladěně a běží překvapivě plynule i na strojích, které nejsou primárně určeny pro hraní. Samozřejmě se objevily i drobné technické komplikace. Někteří uživatelé hlásili problémy při instalaci nebo ojedinělé pády krátce po vydání. Nic z toho jsem však během svého testování nezaznamenal a celkově na mě hra působila velmi stabilním dojmem.
Po několika hodinách hraní tak mohu říct, že právě technické zpracování na Macu pro mě bylo jedním z největších překvapení celé hry. Kdyby mi někdo před pár lety řekl, že budu bez jakýchkoliv kompromisů hrát Age of Empires II na základním MacBooku Air, pravděpodobně bych mu nevěřil. Dnes je to realita a funguje to překvapivě dobře.
Abych však jen nechválil, je tu jedno negativum, které tak trochu zamrzí. Je to konkrétně multiplayer, který v macOS verzi zatím nejste schopni využít naplno. Mac verze totiž aktuálně nepodporuje cross-play s Windows ani konzolemi. Jinými slovy, majitelé Maců mohou hrát pouze s dalšími Mac hráči. A právě to je věc, kterou komunita kritizuje nejčastěji. U hry, jejíž multiplayer žije už více než dvě dekády, jde o poměrně zásadní omezení. Pokud však plánujete především kampaně nebo hraní proti umělé inteligenci, nemusí vás tento nedostatek trápit vůbec. V takovém případě dostanete prakticky kompletní zážitek bez jakýchkoliv kompromisů.
Resumé
Age of Empires II: Definitive Edition je hra, která krásně ukazuje, jak moc Apple Silicon změnil situaci kolem hraní na Macu. Ještě před pár lety bychom podobný titul řešili přes emulátory, virtualizaci nebo různé neoficiální postupy. Dnes stačí několik kliknutí a můžete začít hrát. Samotná hra navíc ani po více než dvaceti letech neztratila nic ze svého kouzla. Nabízí obrovské množství obsahu, skvěle navržené strategie, fantastickou atmosféru středověkých bitev a návykovou hratelnost, která vás snadno připraví o několik hodin života během jediného večera.
Velmi příjemně mě překvapilo i to, jak dobře funguje na základním MacBooku Air M3 s 8 GB RAM. Právě tato zkušenost podle mě nejlépe dokazuje, že Mac už dávno není platformou, na které by hraní bylo jen okrajovou záležitostí. Ano, absence cross-playe zamrzí a první týdny po vydání ukázaly několik drobných technických nedostatků. Přesto jde o jeden z nejlepších strategických titulů, které si dnes můžete na Macu zahrát.
Pokud máte rádi strategie, historické bitvy a budování impérií, Age of Empires II: Definitive Edition je téměř povinná koupě. A pokud jste tuto legendu kdysi hráli na starém počítači po škole, připravte se na velmi silnou dávku nostalgie. Tentokrát navíc v kvalitě, o které se nám před dvaceti lety ani nesnilo. V současnosti je hra k dispozici na Steamu s tím, že její vydání v Mac App Store by mělo proběhnout později letos.