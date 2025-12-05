Zavřít reklamu

Zahráli jsme si na iPhone čerstvě vydaný Red Dead Redemption! Jak se ovládá a jak na mobilu vypadá?

Jan Vajdák
Před pár dny vyšel na iPhone první díl Red Dead Redemption. Herní knihovna App Store se tak rozrostla o naprosto legendární akční titul, na nějž nedá dopustit miliony hráčů. A co víc? Pokud si předplácíte Netflix, můžete titul stáhnout zcela zdarma. Musím se přiznat, že jsem Red Dead Redemption nikdy nehrál (ačkoli jsem mockrát chtěl). Nemám tedy možnost porovnání s originálem. Na každý pád nutno říct, že s hrou si vývojáři „vyhráli“. Po pár desítkách minut hraní titul vypadá stabilně, a po pár zhlédnutých porovnávacích videích na YouTube je vidět, že žádných kompromisů se titul nedočkal. Na iPhone 15 Pro hra vypadá skutečně povedeně, což můžete vidět v níže umístěné galerii. Ovšem připravte se, že baterka „poletí“ dolů poměrně rychle.

Red Dead Redemption 7211 Red Dead Redemption_7211
Red Dead Redemption 7210 Red Dead Redemption_7210
Red Dead Redemption 7209 Red Dead Redemption_7209
Red Dead Redemption 7208 Red Dead Redemption_7208
Red Dead Redemption 7207 Red Dead Redemption_7207
Red Dead Redemption 7205 Red Dead Redemption_7205
Red Dead Redemption 7204 Red Dead Redemption_7204
Red Dead Redemption 7203 Red Dead Redemption_7203
Red Dead Redemption 7185 Red Dead Redemption_7185
Red Dead Redemption 7184 Red Dead Redemption_7184
Red Dead Redemption 7183 Red Dead Redemption_7183
Red Dead Redemption 7182 Red Dead Redemption_7182
Red Dead Redemption 7181 Red Dead Redemption_7181
Red Dead Redemption 7180 Red Dead Redemption_7180
Red Dead Redemption 7179 Red Dead Redemption_7179
Red Dead Redemption 7178 Red Dead Redemption_7178
Red Dead Redemption 7177 Red Dead Redemption_7177
Red Dead Redemption 7176 Red Dead Redemption_7176
Red Dead Redemption 7175 Red Dead Redemption_7175
Zřejmě vás zajímá, jak se hra ovládá. Jelikož, jak ostatně můžete vidět v galerii, je na obrazovce poměrně dost tlačítek, chvíli potrvá, než si jejich mechanismus osvojíte. Tlačítka jsou navíc poměrně malá, čili se několikrát stalo, že jsem se „uklikl“. Ještě jsem se nedostal k nějaké zásadní akční scéně. Těžko tedy říct, jak to může vypadat. Ovladač ale můžete připojit k iPhonu vždy. Jestliže chcete hru vyzkoušet, doporučím předplatit Netflix. Ostrá verze vyjde na 949 korun, což je na mobilní hru dost.

