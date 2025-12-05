Zahráli jsme si na iPhone čerstvě vydaný Red Dead Redemption! Jak se ovládá a jak na mobilu vypadá?

Před pár dny vyšel na iPhone první díl Red Dead Redemption. Herní knihovna App Store se tak rozrostla o naprosto legendární akční titul, na nějž nedá dopustit miliony hráčů. A co víc? Pokud si předplácíte Netflix, můžete titul stáhnout zcela zdarma. Musím se přiznat, že jsem Red Dead Redemption nikdy nehrál (ačkoli jsem mockrát chtěl). Nemám tedy možnost porovnání s originálem. Na každý pád nutno říct, že s hrou si vývojáři „vyhráli“. Po pár desítkách minut hraní titul vypadá stabilně, a po pár zhlédnutých porovnávacích videích na YouTube je vidět, že žádných kompromisů se titul nedočkal. Na iPhone 15 Pro hra vypadá skutečně povedeně, což můžete vidět v níže umístěné galerii. Ovšem připravte se, že baterka „poletí“ dolů poměrně rychle.
Fotogalerie
Zřejmě vás zajímá, jak se hra ovládá. Jelikož, jak ostatně můžete vidět v galerii, je na obrazovce poměrně dost tlačítek, chvíli potrvá, než si jejich mechanismus osvojíte. Tlačítka jsou navíc poměrně malá, čili se několikrát stalo, že jsem se „uklikl“. Ještě jsem se nedostal k nějaké zásadní akční scéně. Těžko tedy říct, jak to může vypadat. Ovladač ale můžete připojit k iPhonu vždy. Jestliže chcete hru vyzkoušet, doporučím předplatit Netflix. Ostrá verze vyjde na 949 korun, což je na mobilní hru dost.