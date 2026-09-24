Meta VR Glasses: Nové VR brýle od Meta váží jen 100 gramů, nabídnou 5K obraz a nahradí kino i monitor

Přestože se zatím AR/VR headsety netěší ve světě nějak zásadně velké popularitě, na což doplácí třeba Apple Vision Pro, Zuckerbergova Meta tomuto produktovému odvětví evidentně věří. Dnes v noci totiž představila nové Meta VR Glasses, se kterými chce výrazně změnit způsob, jakým dnes virtuální realitu používáme. Místo klasického robustního headsetu totiž novinka připomíná spíše mohutnější brýle a váží pouhých 100 gramů, což je jen představu méně než polovina hmotnosti iPhone 18 Pro. I přesto však mají jejich brýle zvládnout filmy, hry, práci na několika virtuálních monitorech nebo třeba sledování sportovních přenosů přímo z virtuálního místa u hřiště ve vysokém rozlišení.
Nízké hmotnosti Meta dosáhla především rozdělením zařízení na dvě části. Samotné brýle obsahují displeje a senzory, zatímco výpočetní hardware, baterie a úložiště se nacházejí v samostatném zařízení, který si uživatel připne na oblečení či tašku. S brýlemi je tento „mozek“ následně propojen optickým kabelem, což je sice na jednu stranu možná ne úplně komfortní řešení, Meta se nicméně díky tomu u novinky chlubí hmotností 5x nižší než tomu je u oblíbeného setu Quest 3. Navíc třeba Vision Pro je též propojen s dodatečným hardwarem kabelem, byť jde tedy „jen“ o baterii a nikoliv o výpočetní hardware.
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5K obraz, Dolby Vision a vlastní kino
Co se týče brýlí jako takových, uvnitř najdeme micro-OLED panely označované jako 5K Infinite Display, které dosahují jemnosti 37 pixelů na stupeň. Nechybí ani Dolby Vision či prostorový zvuk Dolby Atmos zabudovaný přímo do obrouček. O výkon se pak stará nový procesor Qualcomm Snapdragon Reality Elite s tím, že energii zajišťuje externí baterie s výdrží až tři hodiny nepřetržitého přehrávání obsahu. Podporováno je také 45W rychlé nabíjení. Podle videí, které Meta zveřejnila, pak vypadá vnitřek brýlí velmi podobně jako Vision Pro „odstrojený“ od polstrování.
Velkou zajímavostí headsetu je fakt, že je vůbec prvním VR zařízením s certifikací IMAX Enhanced, díky čemuž by tak mělo být sledování filmů na něm opravdovým zážitkem. Ostatně, přesně tímto směrem Meta i cílí, jelikož spolupracuje mimo jiné s Disney+, Prime Video, YouTube, HBO Max, Paramount+ či Crunchyroll právě kvůli tomu, aby byl obsah pro brýle ve všech směrech co nejlepší. A minimálně z prvotních informací se to i docela daří. Některé filmy totiž budou dostupné ve 3D a vzniknou dokonce speciální VR verze snímků, které kolem diváka vytvoří celé virtuální prostředí.
Velkým lákadlem pro pořízení tohoto setu pak bude zřejmě i sledování sportovních klání. Meta totiž slibuje přes 100 živých imerzivních sportovních přenosů ročně, u kterých nabídne například 8K stream a 180° pohled z pozice připomínající místo přímo u hřiště. Vedle zábavy lze nicméně brýle využít také jako soukromý pracovní prostor s několika virtuálními obrazovkami, kdy jakýkoliv rovný povrch lze dokonce proměnit ve virtuální klávesnici a touchpad. Ovládání pak obstará hlas, pohled a gesta rukou, takže nejsou potřeba klasické VR ovladače.
Meta VR Glasses se začnou prodávat na jaře 2027 za 1 299,99 dolaru s tím, že se dostupnost jednotlivých služeb a obsahu bude lišit podle země. Pokud ale budou brýle v praxi fungovat tak dobře, jak Meta při představení slibuje, může jít o jeden z nejzajímavějších VR produktů posledních let a to, troufnu si říci, s opravdu lákavou cenovkou. Přeci jen, Vision Pro je stále cenově úplně jinde a konstrukčně jakbysmet.